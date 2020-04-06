حذّرت الجامعة العربية الاثنين، من خطورة تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال رسالة وجهها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إلى روبير مارديني المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ولفتت الجامعة العربية إلى "خطورة الأوضاع التي يتعرض لها نحو 5 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، في ظل تفشي الوباء في إسرائيل"، مضيفةً أن الأسرى الفلسطينيين بينهم "عدد كبير من كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية، وهي الفئات الأكثر ضعفاً وعُرضة للخطر في مواجهة فيروس كورونا".

كما عابت اتخاذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي قراراً بالإفراج عن بعض السجناء الجنائيين من مواطنيها، فيما استثنت الأسرى الفلسطينيين، على نحو يخالف معايير الإنسانية وقواعد القانون الدولي في حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.

ودعت الجامعة العربية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى مناشدة إسرائيل لمراجعة مواقفها وسياساتها واتخاذ قرار فوري بإطلاق دفعاتٍ من الأسرى الأكثر عُرضة للخطر، تفادياً لحدوث كارثة إنسانية، حسب المصدر ذاته.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5000 فلسطيني، منهم 43 امرأة و180 طفلاً و700 مريض.‎

وحتى صباح الاثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و277 ألفاً، تُوفي منهم أكثر من 69 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 266 ألفاً، حسب موقع Worldometer.