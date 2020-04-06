قال كيريل دميترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي الروسي، إن موسكو والرياض "قريبتان للغاية" من اتفاق نفطي سيحقق استقراراً مهماً في السوق.

ونقلت قناة CNBC الاثنين، عن دميترييف قوله إن "روسيا تعمل بشكل وثيق مع السلطات الأمريكية لإشراك المنتجين الأمريكيين في خفض الإنتاج".

وكانت السعودية أعلنت الخميس، عن اجتماع عاجل لمجموعة "أوبك" ومنتجين آخرين، سيُعقد الخميس المقبل "افتراضياً" عبر التلفاز.

وأضاف المسؤول الروسي: "أعتقد أن السوق بأكملها تدرك مدى أهمية هذا الاتفاق الذي سيجلب المزيد من الاستقرار.. نحن قريبون جداً".

وتابع: "أعتقد أن روسيا والسعودية والولايات المتحدة والدول الأخرى التي تحتاج إلى التدخل لتحقيق الاستقرار في الأسواق وفي العالم، على وشك أن ترى على الأرجح أكبر ركود على الإطلاق".

والأحد، أعلن الكرملين أن روسيا تريد مفاوضات بنّاءة في سوق النفط العالمية، لتحقيق مصلحة المنتجين والمستهلكين معاً، لأجل استقرار سوق الطاقة.

وتشير التوقعات إلى أن أوبك ومنتجين آخرين حول العالم سيعملون على التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط بنحو 10% من المعروض العالمي، ما يكافئ 10 ملايين برميل يومياً.