سياسة
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بعد 10 أيام من إصابته بكورونا.. جونسون في المستشفى لليوم الثاني
يقول مصدر في الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لا يزال في المستشفى الذي نُقِل إليه مساء الأحد، على إثر ارتفاع درجة حرارته، بعد 10 أيام من إعلان إصابته بفيروس كورونا.
بعد 10 أيام من إصابته بكورونا.. جونسون في المستشفى لليوم الثاني
جونسون نُقِل إلى المستشفى بناءً على توصية من طبيبه / AP
6 أبريل 2020

قال مصدر حكومي بريطاني إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لا يزال في المستشفى الذي نُقِل إليه مساء الأحد، على إثر ارتفاع درجة حرارته، بعد 10 أيام من إعلان إصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وفقاً لوكالة رويترز.

وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء مساء الأحد، إن "جونسون نقل إلى المستشفى بناء على توصية من طبيبه"، موضحاً أن نقله "خطوة احترازية".

ويعاني رئيس الوزراء البريطاني البالغ من العمر 55 عاماً من استمرار أعراض الإصابة بالفيروس، على الرغم من أن مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت قال إنه لا يزال يتولى مسؤولية الحكومة.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، أعلن جونسون أنه أصيب بكورونا ويعاني من أعراض خفيفة.

وفي وقتٍ سابق من الأحد، أعلنت الصحة البريطانية ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 4 آلاف و934، والإصابات 47 ألفاً و806.

وحتى صباح الاثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و274 ألفاً، توفي منهم أكثر من 69 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 264 ألفاً، حسب موقع Worldometer.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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