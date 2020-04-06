سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 6 أبريل/نيسان 2020
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خلاصات من TRT عربي: 6 أبريل/نيسان 2020
وزير الصحة التركي يقول إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع أكثر من ثلاثة آلاف حالة  / AA
6 أبريل 2020

أهم الأحداث:

عدد الوفيات يصل إلى 574 والإصابات إلى 27069 في تركيا، وإيطاليا تسجل أدنى معدل يومي للوفيات وإسبانيا تحذر من مصير الاتحاد الأوروبي.

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كورونا في تركيا.. عدد الوفيات يصل إلى 574 والإصابات إلى 27069، وتَعافي 1042

    قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع أكثر من ثلاثة آلاف حالة لتصل إلى 27069، كما زادت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا إلى 574 بعد وفاة 73 آخرين. [TRT عربي]

    وأكد الوزير "شفاء 256 حالة جديدة لترتفع حصيلة المتعافين إلى 1042"، ولفت إلى أن "عدد مرضى كورونا الذين يرقدون في العناية المركزة بلغ 1381، بينما بلغ إجمالي عدد المرضى المربوطين بأجهزة تنفس 935". [TRT عربي]

    أدنى معدل يومي للوفيات في إيطاليا.. وإسبانيا تحذر من مصير الاتحاد الأوروبي

      قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو شانسيز إن جائحة فيروس كورونا قد تتسبب في انهيار الاتحاد الأوروبي، إن لم تُتخذ إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع الأزمة الحالية. [TRT عربي]

      من جهة أخرى سجلت إيطاليا، أدنى معدل يومي لوفيات فيروس كورونا في البلاد منذ 19 مارس/آذار المنصرم. إذ بلغت حصيلة الوفيات بكورونا في إيطاليا 15 ألفاً و887 بعد تسجيل 525 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. [TRT عربي]

      وكانت إيطاليا سجلت أكبر حصيلة وفيات يومية بكورونا في 27 مارس/آذار، وبلغت 969 وفاة. [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي
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