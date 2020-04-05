ارتفع عدد الوفيات في تركيا جراء فيروس كورونا إلى 574، إثر تسجيل 73 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، في تغريدة السبت "أجرينا فحصاً لـ20 ألفاً و65، جرى تسجيل 3 آلاف و135 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 27069.

وأكد الوزير "شفاء 256 حالة جديدة، لترتفع حصيلة المتعافين إلى1042، ولفت إلى أن عدد مرضى كورونا الذين يرقدون في العناية المركزة بلغ1381، بينما بلغ إجمالي عدد المرضى المربوطين بأجهزة تنفس 935.

والجمعة، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، مجموعة تدابير جديدة لمكافحة الفيروس، بينها فرض حظر التجوال على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن العشرين وغيرها.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و244 ألفاً، توفي منهم أكثر من 67 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 256 ألفاً، حسب موقع "Worldometer".