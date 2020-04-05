سياسة
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كورونا في تركيا.. عدد الوفيات يصل إلى 574 والإصابات إلى 27.069 وتعافي 1042
قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بأكثر من ثلاثة آلاف حالة لتصل إلى 27.069، كما زادت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا إلى 574 بعد وفاة 73 آخرين.
كورونا في تركيا.. عدد الوفيات يصل إلى 574 والإصابات إلى 27.069 وتعافي 1042
قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، في تغريدة السبت: أجرينا فحصاً لـ20 ألفاً و65، تم تسجيل 3 آلاف و135 إصابة جديدة / AA
5 أبريل 2020

ارتفع عدد الوفيات في تركيا جراء فيروس كورونا إلى 574، إثر تسجيل 73 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، في تغريدة السبت "أجرينا فحصاً لـ20 ألفاً و65، جرى تسجيل 3 آلاف و135 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 27069.

وأكد الوزير "شفاء 256 حالة جديدة، لترتفع حصيلة المتعافين إلى1042، ولفت إلى أن عدد مرضى كورونا الذين يرقدون في العناية المركزة بلغ1381، بينما بلغ إجمالي عدد المرضى المربوطين بأجهزة تنفس 935.

والجمعة، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، مجموعة تدابير جديدة لمكافحة الفيروس، بينها فرض حظر التجوال على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن العشرين وغيرها.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و244 ألفاً، توفي منهم أكثر من 67 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 256 ألفاً، حسب موقع "Worldometer".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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