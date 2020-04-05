أعلن عدد من السياسيين والرياضيين ونجوم الفن والغناء حول العالم إصاباتهم بفيروس كورونا المستجد في الأيام السابقة. فيما توفي عدد منهم جراء الفيروس.

ولم يستثن الفيروس أحداً في العالم من خطورته ليصل إلى كل الفئات الاجتماعية ليفرض حجراً على الأنشطة بمختلف أنواعها.

السياسيون

بسبب فيروس كورونا، توفي رئيس كونغو برازافيل الأسبق جاك يواكيم يومبي أوبانغو، في فرنسا عن عمر ناهز 81 عاماً، فيما فارق الوزير السابق والشخصية البارزة في اليمين الفرنسي باتريك ديفيجيان الحياة ليل 28-29 آذار/مارس.

من جهة أخرى قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، تمديد فترة حجره الصحي في داونينغ ستريت مقر الحكومة البريطانية ومكان إقامته، بعد إعلانه إصابته بالفيروس.

وأعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه (69 عاماً) إصابته بالفيروس في 19 آذار/مارس.

في إسرائيل، جاءت نتيجة فحص وزير الصحة اليهودي الأصولي ياكوف ليتزمان الخميس إيجابية، ما دفع لعودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى حجر صحي إلزامي.

ولا يزال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالعزل منذ إعلان إصابة زوجته صوفي بالمرض وذلك رغم شفائها.

كما أعلنت الرئاسة الفنلندية إصابة الرئيس السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام مارتي أهتيساري (82 عاماً) بفيروس كورونا المستجد.

الفنانون

نقلت المغنية البريطانية ماريان فايثفول أيقونة الستينيات والبالغة من العمر 73 عاماً إلى مستشفى في لندن بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كما أعلن السبت مكتبها الذي أشار إلى أن حالتها "مستقرة".

ومن جهة أخرى توفي الموسيقي الأمريكي إليس مارساليس الذي يعتبر بمثابة أب موسيقى الجاز في الولايات المتحدة الأربعاء إثر إصابته بالوباء عن 85 عاماً.

وأودى الفيروس أيضاً بحياة عازف الساكسفون الكاميروني الشهير مانو ديبانغو في فرنسا عن 86 عاماً وأيضاً بالكاتب المسرحي الأمريكي تيرينس ماكنالي عن 81 عاماً.

وأعلن كلً من المغنيين الفرنسيين باتريك بروييل وشارل إيلي كوتور والكندي الشاب ليني-كيم البالغ من العمر 21 عاماً إصابتهم بالفيروس.

وأصيب الكاتب التشيلي البالغ من العمر 70 عاماً لويس سيبولفيدا الذي يعيش في شمال إسبانيا بالفيروس ولا يزال في المستشفى. وقد شعر بالأعراض الأولى في 25 فبراير/شباط، بعد يومين من عودته من مهرجان أدبي في البرتغال.

في المقابل، تعافى الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته المغنية والممثلة ريتا ويلسون من المرض وعادا إلى بيتهما في لوس أنجلوس بعد أسبوعين من الحجر في أستراليا.

وخرج مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينغو البالغ من العمر 79 عاماً الاثنين من المستشفى الذي أدخل إليه في المكسيك إثر إصابته بالمرض.

وأنهى الممثل البريطاني إدريس إلبا الذي كان حاملاً للفيروس لكن دون آعراض فترة عزله في 31 آذار/مارس.

رياضيون

وفي عالم الرياضة توفي الرئيس السابق لنادي ريال مدريد لورينزو سانز في 21 آذار/مارس إثر إصابته بالفيروس.

وأصيب عدة لاعبين في فريق يوفنتوس تورينو لكرة القدم بينهم الفرنسي بليز متويدي، بطل العالم في كرة القدم مع المنتخب الفرنسي في 2018، والذي لا يزال في العزل. كذلك المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي أكد في 27 مارس/آذار أن حالته "تحسنت كثيراً".

وأعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم إصابة أسطورته المدافع السابق باولو مالديني ونجله دانيال بفيروس كورونا المستجد.

في إنجلترا، شُفي مدرب فريق أرسنال ميكيل أرتيتا الإسباني بعد أن أعلن إصابته في 12 آذار/مارس.

وأصيب بالفيروس أيضا التركي فاتح تيريم مدرب فريق غلطة سراي، كما نقل حارس المرمى التركي روستو ريتشبار إلى المستشفى في 28 مارس/آذار بسبب إصابته.

وطال الوباء أيضاً رجل الأعمال الأمريكي وصاحب فريق نيويورك نيكس لكرة السلة جايمس دولان.

وجاءت فحوصات 14 على الأقل من لاعبي كرة السلة في الدوري الأمريكي للمحترفين إيجابية. شفي منهم رودي غوبرت ودونوفان ميتشل وكريستيان وود وماركوس سمارت.