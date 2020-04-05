أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 65272 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية، الأحد عند الساعة 11:00 ت.غ.

وشُخّص رسميّاً أكثر من 1.206.480 إصابة في 190 دولة ومنطقة منذ بدء تفشِّي الوباء، غير أن هذا العدد لا يعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يُجرِي فحوصاً إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات. ومن أصل هذه الإصابات شُفي 233300 شخص على الأقلّ حتى اليوم.

وتبقى إيطاليا التي سَجَّلت أول إصابة في أواخر شباط/فبراير، الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء من حيث عدد الوفيات الذي وصل إلى 15362 وفاة من أصل 124632 إصابة.

وشُفي 20996 شخصاً وفق السلطات الإيطالية.

والدول الأكثر تضرُّراً بعد إيطاليا هي إسبانيا، إذ توُفّي 12418 شخصاً من أصل 130759 إصابة، ثم الولايات المتحدة بـ8503 وفيات من أصل 312245 إصابة، وفرنسا بـ7560 وفاة من أصل 89953 إصابة، والمملكة المتحدة بـ4313 وفاة من أصل 41903 إصابات.

وبلغت حصيلة الإصابات الإجمالية في الصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) حيث ظهر الوباء لأول مرة في نهاية كانون الأول/ديسمبر 81669 إصابة (30 إصابة جديدة بين السبت والأحد)، من بينها 3329 وفاة (ثلاث وفيات جديدة)، فيما شُفي 76964 شخصاً.

وباتت الولايات المتحدة تسجّل أعلى حصيلة للإصابات بـ312245 إصابة حسب الأرقام الرسمية، فيما توُفّي 8503 أشخاص وشُفي 15021 شخصاً.

والأحد في الساعة 11:00 ت.غ سجّلت آسيا 4172 وفاة من أصل 117571 إصابة، والشرق الأوسط 3779 وفاة من أصل 74670 إصابة، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 1052 وفاة من أصل 30539 إصابة، فيما أبلغت إفريقيا عن 388 وفاة من أصل 8578 إصابة، وأوقيانيا 41 وفاة من أصل 6675 إصابة.

وأُعِدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصَّة ومعلومات من منظمة الصحة العالمية.