سياسة
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كورونا.. الصين تتصدر دول العالم في عدد المتعافين بـ77 ألفاً
بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم الأحد 253 ألفاً و597 شخصاً، حسب معطيات حديثة.
كورونا.. الصين تتصدر دول العالم في عدد المتعافين بـ77 ألفاً
بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم الأحد 253 ألفا و597 شخصاً، حسب معطيات حديثة / AP
5 أبريل 2020

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم الأحد 253 ألفاً و597 شخصاً، حسب معطيات حديثة.

وأظهرت معطيات موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا كورونا، أن الصين تتصدر دول العالم من حيث عدد المتعافين بـ76 ألفا و964.

وبعد الصين جاءت إسبانيا بـ38 ألفاً و80، وألمانيا بـ26 ألفاً و400، وإيطاليا بـ20 ألفاً و996، وفرنسا بـ15 ألفاً و438، ثم الولايات المتحدة بـ14 ألفا و828.

وحتى ظهر الأحد تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و213 ألفاً، توُفّي منهم أكثر من 65 ألفاً، حسب موقع "Worldometer".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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