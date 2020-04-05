سياسة
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كورونا يحصد أرواح أكثر من 12 ألفاً بإسبانيا والأزمة تتفاقم في بريطانيا
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية الأحد، أن عدد وفيات فيروس كورونا في إسبانيا ارتفع إلى 12418 اليوم بتسجيل 674 وفاة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات أمس 809، ويزداد الوضع سوءاً في بريطانيا مع خسارة أعداد هائلة من البريطانيين وظائفهم بسبب إجراءات العزل.
كورونا يحصد أرواح أكثر من 12 ألفاً بإسبانيا والأزمة تتفاقم في بريطانيا
وباء كورونا يواصل الانتشار ويحصد أرواح عشرات الآلاف حول العالم / Reuters
5 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية الأحد، أن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 12418، بتسجيل 674 وفاة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات أمس 809.

وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات المعروفة وصل إلى 130 ألفاً و759 ارتفاعاً من 124 ألفاً و736 قبل يوم واحد.

وفي بريطانيا أوضحت البيانات الرسمية أن أكثر من 14 مليون شخص في المملكة المتحدة مصنفون ضمن خانة الفقراء، بما يمثل قرابة ربع عدد السكان.

ويقول خبراء إن تفشي الفيروس تسبب في تزايد مستويات الفقر المرتفعة أساساً بعد عقد من إجراءات تقشف في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

ويبلغ عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر نحو 4.2 مليون، أي قرابة 30 بالمئة من مجموع عدد الفقراء في بريطانيا، حسبما تظهر الأرقام الحكومية.

ويزداد الوضع سوءاً مع خسارة أعداد هائلة من البريطانيين وظائفهم بسبب إجراءات العزل التي تفرضها السلطات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتقترب الإصابات في بريطانيا من 42 ألفاً، وتخطت الوفيات أربعة آلاف.

أما الولايات المتحدة فقد سجلت أكبر عدد من الإصابات المعروفة بـ309 آلاف و845 حالة، ووصل عدد الوفيات لديها إلى 8429.

فيما أعلنت ألمانيا حتى الآن عن تسجيل أكثر من 49 ألف إصابة و1420 وفاة، فيما سجلت فرنسا 82165 إصابة و7560 وفاة.

أما في الصين التي نشأ منها المرض فقد وصل عدد المصابين إلى 81669 والوفيات إلى 3329.

وفي إيران التي هي الأشد تضرراً في الشرق الأوسط تقترب حالات الإصابة من 60 ألفاً والوفيات من أربعة آلاف.

ومنذ اكتشاف أول حالة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019، ظهرت حالات إصابة بكوفيد-19 في أكثر من مئتي دولة ومنطقة حول العالم.

وحتى ظهر الأحد تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و213 ألفاً، توُفي منهم أكثر من 65 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 253 ألفاً، حسب موقع "Worldometer".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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