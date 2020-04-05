حذّر رئيس "القائمة المشتركة" في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة السبت من التمييز الذي تمارسه إسرائيل ضدّ فلسطينيي الداخل (عرب 48) في ما يتعلق بإجراء فحوصات فيروس كورونا، مقارنة بالسكان اليهود.

جاء ذلك في مقال لعودة نشره موقع "القناة 12" الخاصة، ذكر فيه أن "الفجوات في إجراء فحوصات كورونا بين عامَّة الجمهور في إسرائيل والبلدات العربية يعرّض السكان العرب أولاً للخطر، ولاحقاً جميع الإسرائيليين".

وقال رئيس القائمة المشتركة إن "أرقاماً صادمة في ما يتعلق بالتعامل مع الوباء داخل المجتمع العربي تَكشَّفت الخميس خلال انعقاد لجنة مواجهة كورونا" في الكنيست.

وأوضح أنه منذ بدء تفشي الوباء حتى اللحظة أُجرِيَ 4 آلاف فحص فقط في البلدات العربية، مقارنة بنحو 7 آلاف فحص تُجرَى يوميّاً في عموم إسرائيل.

وحسب عودة فقد شُخّصَت 105 إصابات فقط داخل القطاع العربي مقارنة بأكثر من 7 آلاف مريض مؤكَّد في جميع أنحاء إسرائيل.

ولفت إلى أنه ليس لدى منظومة الصحة الإسرائيلية أي فكرة عن عدد مرضى كورونا في البلدات العربية.

في السياق ذاته اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، صمت المؤسسات الدولية والحقوقية تجاه معاناة المعتقلين في السجون الإسرائيلية "خيانة لدورها الإنساني" في ظلّ تفشِّي فيروس كورونا.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة يوسف الحساينة في بيان نشره موقعها الإلكتروني السبت، إن "صمت المؤسسات الدولية والحقوقية تجاه معاناة الأسرى الفلسطينيين والعرب، وانتهاكات الاحتلال المتكررة لكل المواثيق والأعراف الدولية، يمثّل خيانة لدورها الإنساني، الذي من الواجب أن تقوم به هذه المؤسسات تجاه معاناة الأسرى".

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال قرابة 180 طفلاً في سجونه رغم النداءات والمطالبات المتكررة بإطلاق سراحهم جرّاء انتشار عدوى فيروس كورونا، الذي أضاف خطراً جديداً على مصيرهم، إضافة إلى خطر استمرار اعتقالهم في سجون لا تتوافر فيها أدنى الشروط الخاصة بحماية طفولتهم".

وفي نهاية 2019 وصل عدد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر إلى مليون و916 ألف نسمة يشكّلون 21% من سكان إسرائيل، حسب معطيات رسمية.

والسبت أعلنت إسرائيل ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 7 آلاف و851 حالة، منها 40 وفاة.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5 آلاف فلسطيني، منهم 43 امرأة و180 طفلاً و700 مريض.‎

وحتى مساء السبت تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و193 ألفاً، توُفّي منهم أكثر من 64 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 246 ألفاً، حسب موقع "Worldometer".