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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا إلى 23.934 والوفيات إلى 501، والحكومة الليبية تطالب في ذكرى هجوم طرابلس بملاحقة الدول الداعمة لحفتر

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كورونا في تركيا.. ارتفاع الإصابات إلى 23.934 والوفيات إلى 501

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بأكثر من ثلاثة آلاف حالة ليصل إلى 23.934، كما زادت الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 501 بعد وفاة 76 آخرين. [TRT عربي]

وحتى مساء السبت تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و181 ألفاً، توُفّي منهم أكثر من 63 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 245 ألفاً، وتتصدر إيطاليا قائمة الوفيات عالميّاً، وتحلّ بعدها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. [TRT عربي]

في ذكرى هجوم طرابلس.. الحكومة الليبية تطالب بملاحقة الدول الداعمة لحفتر

طالبت الحكومة الليبية السبت، المجتمع الدولي بملاحقة الدول الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر، ومليشياته الإرهابية، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لبدء هجومه على العاصمة طرابلس.[TRT عربي]

وقال المتحدث باسم قوات الحكومة محمد قنونو: "نطالب المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته من خلال ملاحقة الدول الداعمة لمجرم الحرب حفتر ومليشياته الإرهابية، والكَفّ عن تجاهل خروقاته للقوانين وحقوق الإنسان، والكَفّ عن التعامل مع المجرم على أنه طرف شرعي في صراع سياسي"، وفق بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" العسكرية عبر فيسبوك. [الأناضول]