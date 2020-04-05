سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 5 أبريل/نيسان 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 5 أبريل/نيسان 2020
عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا وصل إلى 23.934، فيما زادت الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 501 شخص / DPA
5 أبريل 2020

أهم الأحداث:

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا إلى 23.934 والوفيات إلى 501، والحكومة الليبية تطالب في ذكرى هجوم طرابلس بملاحقة الدول الداعمة لحفتر

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كورونا في تركيا.. ارتفاع الإصابات إلى 23.934 والوفيات إلى 501

    قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بأكثر من ثلاثة آلاف حالة ليصل إلى 23.934، كما زادت الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 501 بعد وفاة 76 آخرين. [TRT عربي]

    وحتى مساء السبت تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و181 ألفاً، توُفّي منهم أكثر من 63 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 245 ألفاً، وتتصدر إيطاليا قائمة الوفيات عالميّاً، وتحلّ بعدها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. [TRT عربي]

    في ذكرى هجوم طرابلس.. الحكومة الليبية تطالب بملاحقة الدول الداعمة لحفتر

      طالبت الحكومة الليبية السبت، المجتمع الدولي بملاحقة الدول الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر، ومليشياته الإرهابية، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لبدء هجومه على العاصمة طرابلس.[TRT عربي]

      وقال المتحدث باسم قوات الحكومة محمد قنونو: "نطالب المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته من خلال ملاحقة الدول الداعمة لمجرم الحرب حفتر ومليشياته الإرهابية، والكَفّ عن تجاهل خروقاته للقوانين وحقوق الإنسان، والكَفّ عن التعامل مع المجرم على أنه طرف شرعي في صراع سياسي"، وفق بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" العسكرية عبر فيسبوك. [الأناضول]

      مصدر:TRT عربي
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