سياسة
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كورونا في تركيا.. ارتفاع الإصابات إلى 23.934 والسلطات تُغرّم مخالفي الحظر
قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت بأكثر من ثلاثة آلاف حالة لتصل إلى 23.934، كما زادت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا إلى 501 بعد وفاة 76 آخرين.
كورونا في تركيا.. ارتفاع الإصابات إلى 23.934 والسلطات تُغرّم مخالفي الحظر
أكد قوجه شفاء 302 حالة جديدة لترفع حصيلة المتعافين إلى 786 / AA
4 أبريل 2020

ارتفع عدد الوفيات في تركيا جراء فيروس كورونا إلى 501، إثر تسجيل 76 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، في تغريدة السبت: "أجرينا فحصاً لـ19 ألفاً و664، تم تسجيل 3 آلاف و13 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 23 ألفاً و93".

وأكد الوزير "شفاء 302 حالة جديدة، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 786"، ولفت إلى أن عدد مرضى كورونا الذين يرقدون في العناية المركزة بلغ 1311، بينما بلغ إجمالي عدد المرضى المربوطين بأجهزة تنفس 909.

وقال الوزير التركي: "الفيروس يزيد انتشاره عبر التماس بين الأشخاص"، داعياً المواطنين إلى "الحذر الشديد".

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و181 ألفاً، توفي منهم أكثر من 63 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 245 ألفاً، وتتصدر إيطاليا قائمة الوفيات عالمياً، وتحل بعدها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

من جهة أخرى، فرضت السلطات التركية، السبت، غرامة مالية على 14 شخصاً تقل أعمارهم عن عشرين عاماً، لمخالفتهم حظر التجوال المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر مراسل وكالة الأناضول، أن فرق مديرية الأمن في إسطنبول، راقبت تطبيق حظر التجوال الذي بدأ فرضه على الذين تقل أعمارهم عن العشرين، بدايةً من منتصف ليلة الجمعة/السبت.

وفي هذا الصدد، جرى فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف و488 ليرة (نحو 815 دولاراً)، على 14 شخصاً دون 20 عاماً، جراء مخالفتهم الحظر، بمختلف مناطق إسطنبول.

وأعفت السلطات بعض المخالفين دون 18 عاماً من الغرامة، جراء الدخل المادي المحدود لعائلاتهم، كما فرضت الشرطة غرامات مالية على المخالفين، في عدة ولايات لمن هم دون العشرين عاماً.

والجمعة، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، مجموعة تدابير جديدة لمكافحة الفيروس، بينها فرض حظر التجوال على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن العشرين وغيرها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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