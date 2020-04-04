طالبت الحكومة الليبية، السبت، المجتمع الدولي بملاحقة الدول الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر، ومليشياته الإرهابية، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لبدء هجومه على العاصمة طرابلس.

وبدعم من دول إقليمية وأوروبية، يشن حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجومه على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، والتي ينازعها على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وقال محمد قنونو، المتحدث باسم قوات الحكومة: "نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال ملاحقة الدول الداعمة لمجرم الحرب حفتر ومليشياته الإرهابية، والكف عن تجاهل خروقاته للقوانين وحقوق الإنسان، والكف عن التعامل مع المجرم على أنه طرف شرعي في صراع سياسي"، وفق بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" العسكرية.

وتعد الإمارات أبرز دولة تواجه اتهامات ليبية٫ شعبية ورسمية٫ بدعم حفتر، لكنها عادة ما تنفي صحة هذا الاتهام.

وأضاف قنونو أن "حفتر الذي تلطخت يده بدماء الأبرياء، تجاهل كافة المطالبات الدولية بمراعاة أزمة وباء كورونا التي اجتاحت العالم، ولن يكون جزءاً من أي حل في ليبيا".

ورغم ترحيبها، في 21 مارس/آذار الماضي، بدعوة الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية، لتركز الحكومة على مواجهة فيروس كورونا، إلا أن مليشيات حفتر تواصل هجومها على طرابلس، ما يسقط عادة قتلى وجرحى، فضلاً عن أضرار مادية.