سجلت القارة الإفريقية 65 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، في الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 313، حسب معطيات حديثة للمركز الإفريقي لمراقبة ومنع الأمراض CDC.

وأظهرت المعطيات نفسها، أن إصابات كورونا ارتفعت في 50 بلداً إفريقياً، إلى 7 آلاف و741، وأوضحت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 640.

وتتصدر جنوب إفريقيا والجزائر ومصر والمغرب والكاميرون، دول القارة التي تعرف انتشاراً أكبر للفيروس.

وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و153 ألفاً، توفي منهم أكثر من 61 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 241 ألفاً.