سياسة
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ارتفاع وفيات كورونا في إفريقيا إلى 313 والإصابات تتجاوز 7 آلاف
ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في القارة الإفريقية إلى 313، والإصابات إلى 7 آلاف و741، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 640.
ارتفاع وفيات كورونا في إفريقيا إلى 313 والإصابات تتجاوز 7 آلاف
تتصدر جنوب إفريقيا والجزائر ومصر والمغرب والكاميرون، دول القارة التي تعرف انتشاراً أكبر للفيروس / Reuters
4 أبريل 2020

سجلت القارة الإفريقية 65 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، في الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 313، حسب معطيات حديثة للمركز الإفريقي لمراقبة ومنع الأمراض CDC.

وأظهرت المعطيات نفسها، أن إصابات كورونا ارتفعت في 50 بلداً إفريقياً، إلى 7 آلاف و741، وأوضحت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 640.

وتتصدر جنوب إفريقيا والجزائر ومصر والمغرب والكاميرون، دول القارة التي تعرف انتشاراً أكبر للفيروس.

وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و153 ألفاً، توفي منهم أكثر من 61 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 241 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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