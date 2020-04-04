سياسة
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الحكومة السورية المؤقتة: العفو العام لتخفيف اكتظاظ السجون خوفاً من كورونا
قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة إن سبب إصدار حكومته عفواً عاماً عن الجرائم، هو تخفيف الاكتظاظ في السجون، في إطار التدابير المتخذة ضد تفشي فيروس كورونا. مشيراً إلى أنه بالرغم من إغلاق نقاط العبور مع النظام مبكراً إلا أن خطر انتقال الوباء قائم.
الحكومة السورية المؤقتة: العفو العام لتخفيف اكتظاظ السجون خوفاً من كورونا
شمل العفو كامل العقوبة في الجنح والمخالفات ولمن بلغ الـ70 من العمر، والمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، ونصف العقوبة في الجنايات / AA
4 أبريل 2020

قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، إن سبب إصدار حكومته عفواً عاماً عن الجرائم، هو تخفيف الاكتظاظ في السجون، في إطار التدابير المتخذة ضد تفشي فيروس كورونا.

وفي تصريح للأناضول السبت، أضاف مصطفى: مع الانتشار الواسع لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم فإن ناقوس الخطر يدق أمامنا جميعاً.

وتابع: إيران ثالث دولة من حيث نسبة الإصابات في العالم، مازالت ترسل رحلاتها العسكرية والدينية الى سوريا وقد تواردت تأكيدات حول انتشار المرض في مناطق سيطرة النظام السوري.

وأضاف: بالرغم من إغلاق الحكومة السورية المؤقتة نقاط العبور مع النظام مبكراً غير أن خطر انتقال الوباء إلى المناطق المحررة قائم وبدرجة كبيرة.

وأشار إلى اتخاذ الحكومة السورية المؤقتة مبكراً العديد من الإجراءات الوقائية منها إغلاق نقاط العبور الداخلية مع مناطق النظام وإغلاق دور العبادة والمدارس، وحث المواطنين على التزام المنازل، وغيرها من الإجراءات الطبية والاقتصادية.

وأضاف: كان لا بد في هذه الظروف من العمل على تخفيف الاكتظاظ في السجون وإطلاق سراح الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم جنحية صغيرة لا تؤثر على المجتمع بشكل سلبي، وعن آخرين أمضوا أكثر من نصف العقوبة المفروضة عليهم".

ولفت إلى بدء سريان القرار منذ تاريخ صدوره، ويشمل جميع المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة.

والجمعة أصدرت الحكومة السورية المؤقتة عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة، قبل الأول من شهر إبريل/نيسان الجاري.

وشمل العفو كامل العقوبة في الجنح والمخالفات ولمن بلغ الـ70 من العمر، والمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، ونصف العقوبة في الجنايات.

واستثنى العفو عدة حالات منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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