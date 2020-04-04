سياسة
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كورونا.. الإصابات حول العالم تتخطى 1.1 مليون
تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز مليون و100 ألف شخص، وحلّت الولايات المتحدة في الصدارة بـ277 ألفاً و475 مصاباً، تليها إيطاليا بـ119 ألفاً و827، ثم إسبانيا بـ119 ألفا و199.
كورونا.. الإصابات حول العالم تتخطى 1.1 مليون
تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز مليون و100 ألف شخص / AFP
4 أبريل 2020

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز مليون و100 ألف شخص، وحلّت الولايات المتحدة في الصدارة بـ277 ألفاً و475 مصاباً، تليها إيطاليا بـ119 ألفاً و827، ثم إسبانيا بـ119 ألفاً و199.

وحسب موقع "Worldometer" الخاص برصد تطورات الفيروس حول العالم، فإن عدد المصابين حول العالم حتى الآن بلغ مليوناً و117 ألفاً و942 شخصاً.

وجاءت الولايات المتحدة في الصدارة بـ277 ألفاً و475 مصاباً، تليها إيطاليا بـ119 ألفاً و827، ثم إسبانيا بـ119 ألفاً و199.

وحلّت ألمانيا في المرتبة الرابعة بـ91 ألفاً و159، تلتها الصين، منشأ الفيروس، بـ81 ألفاً و639 مصاباً.

أما الدول التي تحتوي على أكثر من 10 آلاف مصاب فهي: فرنسا 82165، وإيران 53183، وبريطانيا 38168، وتركيا 20921، وسويسرا 19696، وبلجيكا 16770، وهولندا 15723، وكندا 12549، والنمسا 11524، وكوريا الجنوبية 10156.

وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس حتى صباح السبت 59 ألفاً و201 حالة، حسب الموقع ذاته.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي الصينية، في ديسمبر/كانول الأول 2019، وسرعان ما انتشر في سائر أنحاء العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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