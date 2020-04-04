قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون مساء الجمعة، إن بلاده لن تسمح بانهيار نظامها الصحي كما حدث في بعض الدول، جرَّاء تفشِّي فيروس كورونا.

وأوضح ألطون في تغريدة عبر تويتر، أن "الرئيس رجب طيب أردوغان اتخذ تدابير عديدة من أجل منع انتشار الفيروس".

وأردف: "نشكر العاملين في مجال الصحة على جهودهم وتضحياتهم. سنتجاوز هذه المحنة معاً".

وأضاف ألطون أن تركيا أعلنت لشعبها بكل شفافية أرقام المصابين والوفيات جراء كورونا.

وأفاد بأنه "منذ ظهور أول إصابة كورونا في البلاد (11 مارس/آذار) جرى اتخاذ تدابير وقائية من قبيل منع السفر، وإجراء آلاف الفحوصات للكشف عن الفيروس".

وتابع آلطون: "كما رُفِعَت القدرة الاستيعابية للمستشفيات، ودُعم العاملون في مجال الصحة، ودُعِي الناس إلى التزام المنازل".

ونوّه بالجهود والتدابير التي اتخذتها وزارات الصحة، والخزانة والمالية، والتعليم، من أجل مكافحة الفيروس ودعم المتضررين جراء انتشاره.

وذكر أن "تركيا أرسلت مساعدات طبية إلى إسبانيا وإيطاليا، والرئيس أردوغان يواصل التنسيق مع رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والجزائر وإندونيسيا لمكافحة الفيروس".

واستطرد آلطون: "لن نسمح بانهيار نظامنا الصحي كما حدث في بعض الدول".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 425، بعد تسجيل 69 حالة جديدة، والإصابات إلى 20 ألفا و921 بعد تسجيل 2786 إصابة جديدة، في الساعات الأربع والعشرين الماضية.