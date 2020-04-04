أحصت الولايات المتحدة بينَ الخميس ومساء الجمعة 1480 حالة وفاة جديدة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، استناداً إلى جامعة جونز هوبكنز، في أسوأ حصيلة يوميَّة تُسجَّل في العالم.

ووصل إجماليّ عدد الوفيات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة إلى 7406 حالات، وفق إحصاءات الجامعة.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة، إن "العالم يواجه عدوّاً غير مرئي" في ظلّ تفشِّي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيراً إلى ظهور نتائج مبشّرة لبعض الأدوية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترمب من البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة لمواجهة تفشي الفيروس.

ترمب: نتائج مبشّرة لبعض الأدوية

وأضاف الرئيس الأمريكي: "إننا في وضع جيد للانتصار في الحرب ضدّ وباء كورونا. نتعامل مع عدو غير مرئي، لكننا سننتصر عليه". وتابع: "مستمرون في اختبار عدة أدوية لعلاج كورونا، ولبعض الأدوية التي اختبرناها لعلاج الفيروس نتائج مبشرة".

كما جدّد ترمب توصيته جميع الأمريكيين بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح ترمب أن "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحضّ الناس على وضع أي غطاء على الوجه، مثل المناديل، وذلك لتوفير الأقنعة الطبية للعاملين في مجال الصحة".

وأضاف: "الأمر سيكون طوعيّاً حقّاً. ليس عليكم أن تفعلوا ذلك، وأنا اخترتُ أن لا أفعله. لكنّ بعض الأشخاص قد يرغب في فعل ذلك، وهذا حسن".

‏كما طالب ترمب جميع الأمريكيين بالتزام المنازل لتخطِّي أزمة كورونا، معلناً بناء مستشفيات مؤقتة للمساعدة على مكافحة الوباء.

وحتى مساء الجمعة تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و89 ألف شخص، توُفّي منهم نحو 59 ألفاً، فيما تعافى نحو 228 ألفاً.