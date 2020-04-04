سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 4 أبريل/نيسان 2020
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خلاصات من TRT عربي: 4 أبريل/نيسان 2020
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده قدّمَت نموذجاً ناجحاً في التعامل مع انتشار وباء كورونا / AA
4 أبريل 2020

أهم الأحداث:

الرئيس التركي يعلن تدابير جديدة لمواجهة كورونا، والفيروس يغلق نصف دول إفريقيا ويهدّد شحنات الإغاثة.

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إصابات كورونا في تركيا تتجاوز 20 ألفاً وأردوغان يعلن تدابير جديدة

    قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده قدّمَت نموذجاً ناجحاً في التعامل مع انتشار وباء كورونا، مؤكّداً: "اتخذنا جميع الإجراءات اللازمة ونجحنا في حماية الكوادر الطبية من فيروس كورونا". [TRT عربي]

    كما أعلن بدء فرض حظر التجول على من تقلّ سنّهم عن عشرين عاماً، بدءاً من ليلة الجمعة/السبت. [الأناضول]

    وأوضح أن "الجميع مُلزَمون وضع كمامات في أماكن الازدحام، لا سيما الأسواق والمحالّ التجارية، اعتباراً من السبت". [الأناضول]

    وقبل كلمة أردوغان بوقت قصير كان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أعلن أن بلاده شهدت 69 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 425. لافتاً إلى تسجيل 2786 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، رفعت الإجمالي إلى 20 ألفاً و921 حالة. [TRT عربي]

    كورونا يغلق نصف دول إفريقيا ويهدّد شحنات الإغاثة

      أغلقت 54 دولة إفريقية مطاراتها وحدودها، وفرضت إغلاقاً على بعض أكبر المدن في القارة كإجراء احترازي، مما يمثّل مشكلة خطيرة على مستوى نقص الأغراض الصحية وغيرها، خصوصاً بعد تسجيل القارة الآن أكثر من سبعة آلاف حالة إصابة مؤكَّدة بفيروس كورونا. [TRT عربي]

      وتمر منظَّمات الإغاثة الآن بوضع غير عاديّ، إذ تحاول التفاوض على فتح ممرات إنسانية في مناطق سلمية بعد إغلاق بعض الدول حدودها، وفقاً لبيانات نقلتها وكالة أسوشيتد برس عن مراكز إفريقية للوقاية والتحكُّم في الأمراض. [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي
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