سياسة
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إصابات كورونا في تركيا تتجاوز الـ20 ألفاً وأردوغان يعلن تدابير جديدة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن حجم التبرعات في "حملة التضامن الوطني" لمكافحة فيروس كورونا فاقت مليار ليرة، مضيفاً أن بلاده قدمت نموذجاً ناجحاً في التعامل مع انتشار الوباء.
إصابات كورونا في تركيا تتجاوز الـ20 ألفاً وأردوغان يعلن تدابير جديدة
أعلن أردوغان عن مجموعة من الإجراءات الجديدة لمكافحة الوباء / AA
3 أبريل 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده قدمت نموذجاً ناجحاً في التعامل مع انتشار وباء كورونا، مؤكداً: "اتخذنا جميع الإجراءات اللازمة ونجحنا في حماية الكوادر الطبية من فيروس كورونا".

وأضاف أردوغان في كلمة، الجمعة، إن حجم التبرعات في "حملة التضامن الوطني" لمكافحة فيروس كورونا وصل إلى مليار و60 مليون ليرة.

وأكد الرئيس التركي ضرورة أن يتبع المواطنون إجراءات الحماية والوقاية والتعامل بحذر مع مشكلة فيروس كورونا، وأعلن عن مجموعة من الإجراءات الجديدة لمكافحة الوباء، من بينها أن يكون ارتداء الكمامة إجبارياً خلال التسوق.

وأعلن أردوغان فرض حظر التجوال على من هم دون 20 سنة، وإغلاق مداخل 30 مدينة كبرى إضافة إلى مدينة زونغولداك أمام حركة السيارات مدة 15 يوماً اعتباراً من منتصف الليلة باستثناء بعض الحالات، وأضاف: "لن نسمح بالتجمعات في الأماكن العامة المفتوحة بما فيها الشوارع".

وتابع: "سيكون هناك عقوبات مالية وإجراءات إدارية صارمة على من يخالف التعليمات"، وقال: "نأمل أن يطبق أبناء شعبنا الحجر الصحي الذاتي".

وقبل كلمة أردوغان بوقت قصير، كان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أعلن أن بلاده شهدت 69 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 425.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير التركي، مساء الجمعة، لفت خلاله إلى تسجيل 2786 إصابة جديدة بالفيروس، خلال آخر 24 ساعة، رفعت الإجمالي إلى 20 ألفاً و921 حالة.

وأشار إلى أن عدد اختبارات كورونا في البلاد بلغ الجمعة، 16 ألفاً و160، ليصل بذلك إجمالي الفحوص إلى 141 ألفاً و716، ولفت إلى أن حصيلة المتعافين من الفيروس بلغت 484 شخصاً حتى اليوم.

وبخصوص الوفيات، أوضح قوجة أن 56 ولاية من أصل 81، شهدت حالات الوفاة.

وذكر أن 12 ألفاً و231 إصابة كورونا سجلت في إسطنبول، و1105 في إزمير، و860 في أنقرة، و601 في قونيا، و500 في كوجا إيلي.

وأضاف أن عدد الوفيات لمن تجاوزوا 50 عاماً يزداد تدريجياً، ومعدل الرجال أكثر من النساء، إضافة إلى أن 78.7٪ ممن فقدوا حياتهم بسبب كورونا أعمارهم فوق الستين.

وأكد أن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، قررت اتخاذ تدابير أكثر صرامة لتقييد الحركة في المناطق التي يشكل الفيروس خطراً عليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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