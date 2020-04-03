أغلقت 54 دولة إفريقية مطاراتها وحدودها، وفرضت إغلاقاً على بعض أكبر المدن في القارة كإجراء احترازي، ما يمثل مشكلة خطيرة على مستوى نقص الأغراض الصحية وغيرها، خصوصاً بعد تسجيل القارة الآن أكثر من سبعة آلاف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وتمر منظمات الإغاثة الآن بوضع غير عادي، إذ تحاول التفاوض على فتح ممرات إنسانية في مناطق سلمية بعد إغلاق بعض الدول حدودها، وفقاً لبيانات نقلتها وكالة أسوشيتد برس عن مراكز إفريقية للوقاية والتحكم في الأمراض.

ففي كينيا مثلاً، أجلت القيود على السفر إيصال المبيدات الحشرية المطلوبة لمكافحة أسوأ تفشي للجراد تشهده بعض دول شرق إفريقيا منذ 70 عاماً، وفقاً لما قاله مسؤول في منظمة الأغذية والزراعة لأسوشيتد برس.

وقال سيريل فيراند، قائد فريق المكافحة في الفاو لشرق إفريقيا، إن الجيل الثاني للجراد الصحراوي يستعد للغزو، وهو أكبر 20 مرة من الموجة الأولى للحشرات التي قدرت بمليارات.

وأضاف: "مع بدء الموسم الممطر الآن، يبدأ المزارعون في الزراعة وتعود الحياة لتدب في الأراضي الزراعية، لكن إذا هبطت هذه الحشرات النهمة على المحاصيل الصغيرة، فسيواجه هؤلاء المزارعون خسائر بنسبة 100٪".

وتأجل إيصال طلبات المبيدات منذ أسابيع من بريطانيا والهند، ما ترك كينيا "بمخزون ضئيل جداً" لرش الجراد بالوقاية الفعالة.