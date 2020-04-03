سياسة
2 دقيقة قراءة
كورونا يغلق نصف دول إفريقيا ويهدّد شحنات الإغاثة
أغلقت أكثر من نصف دول القارة الإفريقية وعددها 54 دولة حدودها البرية والجوية والبحرية، إلى حدود الجمعة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وسط مخاوف من أن تؤجل القيود إيصال شحنات الإغاثة والمساعدات الحيوية.
كورونا يغلق نصف دول إفريقيا ويهدّد شحنات الإغاثة
في كينيا، أجلت القيود على السفر إيصال المبيدات الحشرية المطلوبة لمكافحة تفشي الجراد / AP
3 أبريل 2020

أغلقت 54 دولة إفريقية مطاراتها وحدودها، وفرضت إغلاقاً على بعض أكبر المدن في القارة كإجراء احترازي، ما يمثل مشكلة خطيرة على مستوى نقص الأغراض الصحية وغيرها، خصوصاً بعد تسجيل القارة الآن أكثر من سبعة آلاف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وتمر منظمات الإغاثة الآن بوضع غير عادي، إذ تحاول التفاوض على فتح ممرات إنسانية في مناطق سلمية بعد إغلاق بعض الدول حدودها، وفقاً لبيانات نقلتها وكالة أسوشيتد برس عن مراكز إفريقية للوقاية والتحكم في الأمراض.

ففي كينيا مثلاً، أجلت القيود على السفر إيصال المبيدات الحشرية المطلوبة لمكافحة أسوأ تفشي للجراد تشهده بعض دول شرق إفريقيا منذ 70 عاماً، وفقاً لما قاله مسؤول في منظمة الأغذية والزراعة لأسوشيتد برس.

وقال سيريل فيراند، قائد فريق المكافحة في الفاو لشرق إفريقيا، إن الجيل الثاني للجراد الصحراوي يستعد للغزو، وهو أكبر 20 مرة من الموجة الأولى للحشرات التي قدرت بمليارات.

وأضاف: "مع بدء الموسم الممطر الآن، يبدأ المزارعون في الزراعة وتعود الحياة لتدب في الأراضي الزراعية، لكن إذا هبطت هذه الحشرات النهمة على المحاصيل الصغيرة، فسيواجه هؤلاء المزارعون خسائر بنسبة 100٪".

وتأجل إيصال طلبات المبيدات منذ أسابيع من بريطانيا والهند، ما ترك كينيا "بمخزون ضئيل جداً" لرش الجراد بالوقاية الفعالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us