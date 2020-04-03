قال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، الجمعة، إن هناك دلائل على أن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بدأ يستقر.

وأشار سبان خلال زيارة لشركة تعمل في توزيع معدات الوقاية الطبية، إلى أن بلاده حصلت بالفعل على 1500 جهاز تنفس صناعي جديد، وهي أجهزة ضرورية لعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد. مضيفاً أن هذه الأجهزة ستكون في العيادات هذا الشهر.

وأكد سبان أن جهود زيادة عدد أسِرة الرعاية المكثفة المتاحة في الأيام الأخيرة أسفرت عن أن 40% منها أصبحت جاهزة الآن لاستقبال المرضى.

من جانبه أعلن رئيس معهد كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجراءات العزل المفروضة في البلاد بدأت تعطي نتائج عبر إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال لوثار فيلير خلال مؤتمر صحفي: إننا نرى أن انتشار الفيروس يتباطأ، ونرى أن الأمر ينجح. مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة إبقاء القيود.

وأوضح أنه منذ عدة أيام لم يعد أي مصاب بالفيروس يتسبب بالعدوى إلا لشخص واحد آخر في المعدل مشيراً إلى أن نسبة العدوى تستقر.

وأشار إلى أنه في الأسابيع الماضية، كان هناك خمسة أو سبعة أشخاص يصابون بالعدوى من شخص واحد مصاب بفيروس كوفيد-19.

وتابع: إذا نزلت هذه النسبة إلى ما دون الواحد، فسيكون الوباء بدأ حينئذ بالتراجع، وهذا هو هدفنا.

وقال: آمل في أن نصل الى تلك المرحلة في الأيام المقبلة" مشيراً إلى أنه لتحقيق ذلك يجب الالتزام بتدابير العزل.

لم تفرض ألمانيا قيوداً صارمة كما هي الحال في فرنسا أو إيطاليا لكن جميع المدارس ومعظم المتاجر مغلقة. وطلب من الجميع ملازمة منازلهم حين يكون ذلك ممكناً فيما حظرت التجمعات التي تضم أكثر من شخصين في الأماكن العامة حتى 19 نيسان/أبريل على الأقل.

وأكد مدير المعهد أن على السكان أكثر من أي وقت مضى الالتزام بالقيود وقواعد النظافة الصحية والتباعد الاجتماعي المشددة.

وأشار أيضاً إلى أن وضع قناع من القماش يمكن أن "يخفض مخاطر إصابة أشخاص آخرين" رغم أن الشخص الذي يضع القناع "لن يكون محمياً".

بحسب آخر حصيلة رسمية لمعهد كوخ فإن أكبر اقتصاد في أوروبا بات لديه 79696 حالة رسمياً و1017 وفاة.

وحذر من أن عدد الوفيات قد يزيد وأنه بالتأكيد "أقل" من الرقم الفعلي على الرغم من أن ألمانيا ورغم معدل الوفيات الذي وصل الى 1,2% لا تزال تواجه الازمة الصحية بشكل أفضل من الدول الأوروبية المجاورة.

وقال فيلير إن ذلك مرتبط بواقع عدم التمكن من إجراء الفحص لكل شخص.