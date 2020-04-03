أعلنت وزارة الداخلية التركية أن فرق "مجموعات الوفاء للدعم الاجتماعي" المعنية بتلبية احتياجات المسنين في منازلهم، قدّمت خدمات لمليون و27 ألف شخص خلال آخر 12 يوماً.

وأكدت الوزارة في بيان الجمعة، استمرار الفرق في تقديم الدعم للمسنين بعمر 65 عاماً وما فوق، وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين جرى تقييد خروجهم من منازلهم، في إطار التدابير الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا.

وفي 21 مارس/آذار الماضي، أعلنت الداخلية التركية في بيان، تقييد خروج المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، ضمن تدابير منع انتشار كورونا.

وأصدرت الداخلية التركية مؤخراً تعليمات للولاة وقائمي مقاميات الأقضية، بتشكيل مجموعات الوفاء للدعم الاجتماعي، لتتولى تلبية احتياجات وطلبات المسنين والمصابين بأمراض مزمنة.

وفي هذا الإطار، يتصل مواطنون بالرقم 112 المخصص للإسعاف، و155 للشرطة، و156 للدرك، لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

كما يتواصل أطباء الأسر في المستوصفات مع المسنين في فترات معينة، ويتحققون من وضعهم وتناول أدويتهم.

ويجري التواصل مع الذين يعيشون بمفردهم ولا يملكون هواتف عبر مختار الحي الذي يقطنونه.

وتتألف فرق مجموعات الوفاء للدعم الاجتماعي، من موظفي القطاع العام، مثل عناصر الشرطة والدرك وإدارة الكوارث والطوارئ.

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 356، والإصابات إلى 18 ألفاً و135 حالة.

وحتى ظهر الجمعة، بلغ عدد المصابين بكورونا حول العالم أكثر من مليون و30 ألفاً، توفي منهم أكثر من 54 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد عن 219 ألفاً.