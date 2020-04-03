ارتفع الجمعة، عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في المغرب والكويت وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

في المغرب، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس إلى 47، فيما وصل عدد المصابين إلى 735، عقب تسجيل 3 وفيات و27 إصابة جديدة.

جاء ذلك في إحصائيات جديدة للوزارة، على الموقع الخاص بتطورات انتشار الفيروس في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 75 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 417.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 82.

من جانبه، أعلن المستشفى الأمیري (حكومي) بالكويت في بيان، أن مقیماً هندياً تُوفي على إثر أزمة قلبية، تبيّن لاحقاً أنّه كان مصاباً بكورونا.

وأوضح البيان أن "تحديد سبب الوفاة بالإصابة بكورونا رُفِع إلى وزارة الصحة، ویُنتظر تصنیف منظمة الصحة العالمية".

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، تسجيل 21 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 252، بينهم حالة وفاة واحدة.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن حالات الشفاء من الفيروس وصلت إلى 57.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 508 حالات.

وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني الخاص بمستجدات كورونا، أن حالة وفاة جديدة سُجّلت ليرتفع العدد إلى 17، فيما بلغ عدد المتعافين 46.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 171.

وقال ملحم في مؤتمر صحفي، إن "الإصابات لأشخاص في محافظتَي القدس وطولكرم (شمال)".

وبين مجمل الإصابات، توجد 12 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

وحتى صباح الجمعة، بلغ عدد المصابين بكورونا حول العالم أكثر من مليون و16 ألفاً، توفي منهم أكثر من 53 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 213 ألفاً.