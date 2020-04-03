سياسة
3 دقيقة قراءة
إقالة قائد حاملة طائرات أمريكية بعد تسريب رسالته حول "كورونا"
أعفت البحرية الأمريكية الخميس، بريت كروزير من منصبه في قيادة حاملة الطائرات "تيودور روزفلت"، بعد يومين من تسريب رسالة لاذعة وجّهها إلى قياداته وطالب فيها باتخاذ إجراءات أشد للسيطرة على تفشي فيروس "كورونا" على متن الحاملة.
إقالة قائد حاملة طائرات أمريكية بعد تسريب رسالته حول "كورونا"
البحرية الأمريكية تُعفي بريت كروزير من قيادة حاملة الطائرات تيودور روزفلت، بعد يومين من تسريب رسالته حول تفشي كورونا على متن الحاملة / Reuters
3 أبريل 2020

أعفت البحرية الأمريكية الخميس، قائد حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" الذي كتب رسالة لاذعة سُرِّبت إلى العلن، وطالب فيها باتخاذ إجراءات أشد للسيطرة على تفشي فيروس "كورونا" على متن الحاملة.

وأعلن القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي توماس مودلي إقالة الكابتن بريت كروزير من قيادة الحاملة البالغ عدد أفرادها 5000 فرد، وقال إن القائد أساء التقدير.

وتُعد الإقالة التي جاءت بعد يومين من تسريب الخطاب، مثالاً واضحاً على مدى الصعوبة التي تواجهها المؤسسات الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا، حتى تلك التي اعتادت على المهام الخطرة والمعقدة مثل الجيش الأمريكي.

ويمكن أن يكون لهذه الخطوة تأثير على الآخرين في البحرية الذين يتطلعون إلى التحدث عن قضايا يواجهونها، في وقت تحجب فيه وزارة الدفاع بعض البيانات الأكثر تفصيلاً حول عدوى الفيروس، خشية تقويض التصور حول جاهزية الجيش الأمريكي.

وكانت رويترز ذكرت في تقرير الأسبوع الماضي أن البنتاغون سيبدأ في حجب بعض البيانات حول الإصابات بالفيروس في صفوفه.

وقال مودلي إن الخطاب أُرسِل عبر سلسلة القيادة لكن كروزير لم يؤمنه من التسرّب خارج السلسلة، مضيفاً في مؤتمر صحفي: "ليست لدي معلومات ولا أحاول الإيحاء بأنه سرّب المعلومات".

وتابع: "إنه لم يهتم بضمان عدم تسرُّبها وهذا جزء من مسؤوليته.. لقد دق أجراس الإنذار من دون داعٍ".

وعندما سُئل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن قائد حاملة الطائرات خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال إنه لا يتفق مع التلميح بأن كروزير أُعفي من منصبه بسبب محاولته إنقاذ أرواح البحارة.

وقال ترمب: "لا أتفق مع ذلك على الإطلاق".

من جهته قال جو بايدن الساعي للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، إن إدارة ترمب "أساءت التقدير" بإعفاء قائد حاملة الطائرات الذي طالب باتخاذ تدابير أقوى للسيطرة على تفشّي فيروس كورونا على متن الحاملة.

وأثبتت الاختبارات إصابة أكثر من 100 فرد على حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" بفيروس كورونا حتى الآن.

وتحدث كروزير في خطابه عن وضع قاتم على متن حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية مع تزايد الإصابات بين الجنود. ودعا إلى "تحرك حاسم" بنقل أكثر من 4000 بحار من على متنها وعزلهم، مؤكداً أنه إن لم تتصرف البحرية على الفور، فسوف تُخفق في توفير الحماية الملائمة للبحارة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us