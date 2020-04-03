أعفت البحرية الأمريكية الخميس، قائد حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" الذي كتب رسالة لاذعة سُرِّبت إلى العلن، وطالب فيها باتخاذ إجراءات أشد للسيطرة على تفشي فيروس "كورونا" على متن الحاملة.

وأعلن القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي توماس مودلي إقالة الكابتن بريت كروزير من قيادة الحاملة البالغ عدد أفرادها 5000 فرد، وقال إن القائد أساء التقدير.

وتُعد الإقالة التي جاءت بعد يومين من تسريب الخطاب، مثالاً واضحاً على مدى الصعوبة التي تواجهها المؤسسات الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا، حتى تلك التي اعتادت على المهام الخطرة والمعقدة مثل الجيش الأمريكي.

ويمكن أن يكون لهذه الخطوة تأثير على الآخرين في البحرية الذين يتطلعون إلى التحدث عن قضايا يواجهونها، في وقت تحجب فيه وزارة الدفاع بعض البيانات الأكثر تفصيلاً حول عدوى الفيروس، خشية تقويض التصور حول جاهزية الجيش الأمريكي.

وكانت رويترز ذكرت في تقرير الأسبوع الماضي أن البنتاغون سيبدأ في حجب بعض البيانات حول الإصابات بالفيروس في صفوفه.

وقال مودلي إن الخطاب أُرسِل عبر سلسلة القيادة لكن كروزير لم يؤمنه من التسرّب خارج السلسلة، مضيفاً في مؤتمر صحفي: "ليست لدي معلومات ولا أحاول الإيحاء بأنه سرّب المعلومات".

وتابع: "إنه لم يهتم بضمان عدم تسرُّبها وهذا جزء من مسؤوليته.. لقد دق أجراس الإنذار من دون داعٍ".

وعندما سُئل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن قائد حاملة الطائرات خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال إنه لا يتفق مع التلميح بأن كروزير أُعفي من منصبه بسبب محاولته إنقاذ أرواح البحارة.

وقال ترمب: "لا أتفق مع ذلك على الإطلاق".

من جهته قال جو بايدن الساعي للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، إن إدارة ترمب "أساءت التقدير" بإعفاء قائد حاملة الطائرات الذي طالب باتخاذ تدابير أقوى للسيطرة على تفشّي فيروس كورونا على متن الحاملة.

وأثبتت الاختبارات إصابة أكثر من 100 فرد على حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" بفيروس كورونا حتى الآن.

وتحدث كروزير في خطابه عن وضع قاتم على متن حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية مع تزايد الإصابات بين الجنود. ودعا إلى "تحرك حاسم" بنقل أكثر من 4000 بحار من على متنها وعزلهم، مؤكداً أنه إن لم تتصرف البحرية على الفور، فسوف تُخفق في توفير الحماية الملائمة للبحارة.