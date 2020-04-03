يواصل فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) المُتّصف بتفشّيه "المطرد" تغييرَ وجه العالم، بعد إصابة نحو مليون شخص حول العالم وحصد أرواح أكثر من 52 ألفاً، مخلّفاً تداعيات اجتماعية واقتصادية، منها أن نحو نصف سكان العالم، أي أكثر من 3.9 مليار شخص، أصبحوا خاضعين لإجراءات العزل والحجر بسبب انتشار الفيروس.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، بالإجماع، على قرار يدعو إلى "التعاون الدولي" لمكافحة فيروس كورونا، وهو أول نص تعتمده المنظّمة الدولية منذ تفشي الوباء.

والنصّ الذي حاولت روسيا وأربع دول معارضته، يشدد على "ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان" ويندد بـ"كل أشكال التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب خلال التعامل مع الوباء".

أسوأ حصيلة يومية للوفيات في العالم

واستناداً إلى جامعة جونز هوبكنز، سجّلت الولايات المتحدة بين مساء الأربعاء ومساء الخميس، حوالي 1200 حالة وفاة جديدة جرّاء الإصابة بالفيروس، في أسوأ حصيلة يومية سُجّلت في العالم.

وبتسجيل 1,169 وفاة بين الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي الأربعاء، والساعة نفسها من مساء الخميس، أصبح إجمالي عدد الوفيات منذ بدء انتشار الوباء في الولايات المتحدة 5926 حالة وفاة، وفق إحصاءات الجامعة التي يجري تحديثها باستمرار.

ومع ذلك، فإن العدد الإجمالي للوفيّات في إيطاليا (13,915 وفاة) وإسبانيا (10,003 وفيّات) لا يزال أعلى من الولايات المتحدة.

وبين الأربعاء والخميس، سجّلت الولايات المتحدة أيضاً أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الرسمي للإصابات المسجلة في البلاد إلى أكثر 243 ألفاً، وفقاً لجامعة جونز هوبكنز.

واستناداً إلى تقديرات البيت الأبيض، يُتوقع أن يودي كورونا الجديد بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

من جهته، طلب رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو الخميس، من السكان تغطية وجوههم عند مغادرة منازلهم في المدينة التي تُعد الأكثر تضرراً من تفشي الوباء في البلاد.

وأوضح دي بلاسيو في مؤتمر صحفي، أنه "يُمكن أن يكون وشاحاً، أو شيئاً صنعتُموه في المنزل، أو منديلًا"، مضيفاً: "لا نريدكم أن تستخدموا الأقنعة التي تحتاج إليها طواقم الطوارئ ومقدّمو الرعاية الصحية"، إذ إنه ليس مؤكداً أن هذه الأقنعة الطبية ستكون متاحة بكميات كافية إلى حين انتهاء الوباء.

وسجّلت نيويورك منذ بداية الوباء 1562 حالة وفاة جرّاء الإصابة بالفيروس، وفقاً للأرقام التي نشرها مساء الخميس، مسؤولو الصحة في المدينة التي سجّلت أيضاً 49,707 إصابة.

ترمب.. فحص ثانٍ

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس، أنه أجرى فحصاً لفيروس كورونا الجديد، للمرة الثانية منذ بدء تفشي الوباء، مشيراً إلى أن النتيجة جاءت سلبية كالمرة الأولى.

وسط هذه التطورات، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن الاختبارات التي تتيح الفصل في الشفاء التام للمصاب، هي "قيد التطوير" و"لم تُقيَّم بعد".

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد حول العالم إلى 52 ألفاً على الأقل، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى مصادر رسمية.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد المصابين بكورونا 999 ألف شخص حول العالم، توفي منهم أكثر من 51 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 211 ألفاً.