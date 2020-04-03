اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر الجمعة، قراراً يدعو إلى "التضامن الدولي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

القرار صاغته سويسرا وإندونيسيا وسنغافورة والنرويج وليختنشتاين وغانا، وقدمته 188 دولة من بين 193 عضواً بالأمم المتحدة.

وجري تمرير القرار عبر استخدام آلية "إجراء الصمت"، التي لا تتطلب التصويت على القرار واعتبار صدوره والموافقة عليه تلقائياً بعد وقت محدد طالما لم تعترض عليه أي دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية.

ودعا القرار دول العالم إلى "تبادل المعلومات والمعرفة العلمية فيما بينها"، مؤكداً ضرورة التزام "التعاون الدولي والتعددية لمقاومة وباء كورونا والقضاء عليه".

وطالب قرار الجمعية العامة "الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومنظمة الأمم المتحدة بالعمل مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة لاستجابة عالمية منسقة، لمواجهة الوباء وآثاره الاجتماعية والاقتصادية والمالية السلبية على جميع المجتمعات".

وشدد القرار أيضاً على "الحاجة إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان" وأنه "لا مكان لأي شكل من أشكال التمييز والعنصرية وكره الأجانب في التصدي للوباء".

وحتى فجر الجمعة، وصل عدد المصابين بكورونا إلى نحو مليون حول العالم، توفي منهم أكثر من 51 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد عن 210 آلاف آخرين.