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أردوغان يؤكد أن تركيا تمتلك القوة للتغلب على كورونا، وترمب يتوقع انخفاضاً في إنتاج النفط بعد اتصاله ببوتين ومحمد بن سلمان.

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أردوغان: تركيا لديها القدرة للتغلب على كورونا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تمتلك القوة والقدرة الكافيتين للتغلب على فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الوضع فيها جيد مقارنة بالعديد من البلدان. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان عبر دائرة تلفزيونية، لرؤساء بلديات حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في البلاد. [TRT عربي]

وأكد أردوغان أن تركيا تخوض كفاحها ضد كورونا بحزم وبخطوات عقلانية متوازنة بواقعية ودون ذعر. فيما شدد على ضرورة عدم ترك المواطنين الذين يعانون من صعوبات مالية، خاصة أولئك الذين تعطلت أعمالهم أو لديهم دخل غير كاف. [TRT عربي]

وأوضح الرئيس التركي أن حكومته تعمل بغية الوقوف إلى جانب جميع المواطنين من خلال التدابير التي تتخذها في كل المجالات. ولفت أردوغان إلى أهمية ترك جميع الخلافات السياسية والعرقية والمذهبية جانباً، والتركيز على روابط الأخوة الأبدية، بين مختلف فئات الشعب، مشدداً أن أكبر قوة للشعب التركي هي وحدته. [TRT عربي]

بعد اتصاله ببوتين وبن سلمان.. ترمب يتوقع انخفاضاً في إنتاج النفط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس، إن خفض إنتاج النفط بقيادة السعودية وروسيا قد يتجاوز 15 مليون برميل يومياً. [TRT عربي]

ونشر ترمب تغريدتين ذكر فيهما: "تحدثت للتو إلى صديقي محمد بن سلمان، الذي تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأتوقع أن يخفّضا ما يقرب من 10 ملايين برميل، وربما أكثر من ذلك بكثير"، وأشار الرئيس الأمريكي٫ الذي أجرى اتصالاً هاتفياً الأربعاء مع بوتين٫ إلى أن الخفض "قد يصل إلى 15 مليون برميل. أخبار جيدة للجميع". [TRT عربي]

عقب الاتصال بين ترمب وبن سلمان، دعت السعودية إلى اجتماع نفطي عاجل لتحالف "أوبك" وبقية المنتجين، لتقفز أسعار النفط الخام أكثر من 25%، بالنسبة إلى خام برنت بمتوسط 30.6 دولار للبرميل. [الأناضول]