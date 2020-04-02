أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، أن بلاده لديها 7 مشاريع لقاحات و7 أخرى لتطوير أدوية لمعالجة وباء كورونا (كوفيد-19).

جاء ذلك في كلمة له الخميس، لدى مشاركته في المؤتمر الافتراضي لتطوير اللقاحات والأدوية، المنعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، من قبل "منصة تركيا كوفيد - 19".

وقال ورانك: لدينا كفاءات مهمة في اللقاحات والأدوية، وحددنا مناهج مبتكرة يمكننا من خلالها الحصول على نتائج سريعة.

وأكد الوزير التركي ضرورة العمل بطريقة تشجع الابتكارات في تطوير اللقاحات والأدوية.

وبيّن أن الدول تدعم المبادرات الرامية لإيجاد علاج لـ"كوفيد-19"، مشدداً على أهمية مشاركة القطاع الخاص أيضاً في المبادرات.

ولفت إلى أن مركز الأبحاث التركية "توبيتاك مرمرة" سيحاول تلبية ما يحتاجه الباحثون والأكاديميون.

وأضاف: فيروس كورونا يهدد العالم برمته، ويمثل مشكلة كبيرة يمكن لجميع العلماء في بلدنا والعالم التغلب عليها من خلال العمل معاً.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد المصابين بكورونا 960 ألف شخص حول العالم، توفي منهم نحو 50 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد عن 203 آلاف.