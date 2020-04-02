قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، إن خفض إنتاج النفط بقيادة السعودية وروسيا، قد يتجاوز 15 مليون برميل يومياً.

ونشر ترمب تغريدتين ذكر فيهما: "تحدثت للتو إلى صديقي محمد بن سلمان، الذي تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأتوقع أن يخفّضا ما يقرب من 10 ملايين برميل، وربما أكثر من ذلك بكثير".

وأشار الرئيس الأمريكي٫ الذي أجرى اتصالا هاتفياً الأربعاء مع بوتين٫ إلى أن الخفض "قد يصل إلى 15 مليون برميل. أخبار جيدة للجميع".

السعودية تدعو إلى اجتماع أوبك

عقب الاتصال بين ترمب وبن سلمان، دعت السعودية إلى اجتماع نفطي عاجل لتحالف "أوبك" وبقية المنتجين، لتقفز أسعار النفط الخام بأكثر من 25٪، بالنسبة لخام برنت بمتوسط 30.6 دولار للبرميل.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن المملكة دعت إلى عقد اجتماع عاجل، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

وذكرت أن الدعوة تأتي "في إطار سعي المملكة الدائم إلى دعم الاقتصاد العالمي، في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديراً لطلب الرئيس دونالد ترمب، وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق اليوم، أجرى ترمب اتصالاً هاتفياً ببن سلمان، تطرقا خلاله إلى "مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم"، حسب المصدر ذاته.

أصل الأزمة

في 5 مارس/آذار الماضي، تفكك تحالف يضم أعضاء "أوبك" ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، بعد خلافات بين الرياض وموسكو على تعميق خفض الإنتاج، حتى نهاية 2020.

وهوت أسواق النفط في مارس/آذار مع احتدام صراع على الإنتاج بين السعودية وروسيا، بالتزامن مع انحدار الطلب العالمي بسبب الإغلاق العام لاقتصادات عديدة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وفجر الخميس، طلبت وزارة الطاقة الأمريكية من السعودية وروسيا، تهدئة أسواق النفط بعد إعلان المملكة زيادة إنتاجها النفطي فوق 12 مليون برميل يومياً في أبريل/نيسان الجاري، و13 مليوناً الشهر المقبل.

والأربعاء، أصدرت شركة أرامكو السعودية بياناً قالت فيه إنها سجلت أرقاماً قياسية في تحميل 15 ناقلة نفط بأكثر من 18.8 مليون برميل، دون تفاصيل أكثر.

وسبق أن خفضت منظمة البلدان المُصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا الإنتاج لأكثر من ثلاث سنوات لدعم الأسعار.