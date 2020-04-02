سياسة
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كورونا في تركيا.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 18.135 والوفيات إلى 356
أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع وفيات كورونا إلى 356، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 18135، بعد إجراء 18.757 اختباراً في الـ24 ساعة الماضية.
كورونا في تركيا.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 18.135 والوفيات إلى 356
أشار قوجة إلى زيادة اختبارات كورونا بأكثر من 4 آلاف خلال يوم / AA
2 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة التركية، الخميس، تسجيل 79 وفاة جديدة بسبب كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 356.

وقالت الوزارة في بيان: "أعداد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 18 ألفاً و135، بعد تسجيل 2456 حالة جديدة".

ونقل البيان عن وزير الصحة فخر الدين قوجة قوله: "82٪ من وفيات كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بأعمار فوق 60 سنة"، وأشار إلى تعافي 82 مصاباً بالفيروس ليرفع حصيلة المتماثلين للشفاء إلى 415.

وأشار قوجة إلى "زيادة اختبارات كورونا بأكثر من 4 آلاف خلال يوم، وانخفاض بعدد الحالات الإيجابية بالنسبة لعدد الاختبارات".

وحسب البيان فإن عدد الاختبارات خلال الساعات الـ24 الأخيرة بلغ 18 ألفاً و757، فيما ارتفع إجمالي عدد الاختبارات إلى 125 ألفاً و556.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد المصابين بكورونا 999 ألف شخص حول العالم، توفي منهم أكثر من 51 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد عن 211 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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