قدم وزير الزراعة الأردني إبراهيم الشحاحدة، الخميس، استقالته لرئيس الوزراء عمر الرزاز؛ على خلفية "أخطاء إدارية"، ترافقت مع أزمة فيروس كورونا التي تشهدها البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، في بيان، أن استقالة الشحاحدة تأتي التزاماً بالمسؤولية السياسية والأدبية، ونتيجة الأخطاء الإدارية التي حدثت في بعض مديريات الزراعة بالمحافظات، دون أن يحدد البيان ماهية تلك الأخطاء وأوقات حدوثها .

وأشار إلى أن رئيس الوزراء رفع الاستقالة إلى عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، منسباً بالموافقة عليها.

وفي وقت لاحق، أصدر عاهل الأردن مرسوماً ملكياً بقبول استقالة الشحاحدة، وتكليف صالح الخرابشة، وزير البيئة، بإدارة وزارة الزراعة.

وسبق أن شهدت حكومة الرزاز، 4 تعديلات، منذ تشكيلها في 14 يونيو/حزيران 2018.

جدير بالذكر أن الأردن سجل 278 إصابة بفيروس كورونا، بينها 36 حالة شفاء، و5 وفيات.