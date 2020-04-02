أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن دعم بلاده وتضامنها مع إيطاليا وإسبانيا في هذه الفترة الصعبة التي يشهدها البلدان بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الخميس، أن أردوغان بعث رسالتين لكل من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والإسباني بيدرو سانشيز بيريز كاستيخون، حول المساعدات الطبية التي أرسلتها بلاده ووقوفها إلى جانبهما.

وجاء في رسالته لكونتي: السيد رئيس الوزراء، صديقي العزيز نحن نمر بمرحلة صعبة يشهدها العالم بأسره، ولسوء الحظ يموت الكثير من الناس.

وتابع: حليفتنا إيطاليا، نشارككم حزنكم في اليوم الذي أعلنتم فيه الحداد الوطني، ونأمل ألا تتكرر هذه الآلام مرة أخرى، وأقدم التعازي باسم شعبي وبلدي للشعب الإيطالي وخاصة لأقرباء الذين فقدوا حياتهم بوباء كورونا.

وأشار أردوغان إلى طائرة المساعدات الطبية التي تم إرسالها لإيطاليا عبر الهلال الأحمر التركي استجابة لدعوة مركز تنسيق الاستجابة للكوارث الأورو- أطلسي "EADRCC" التابع لحلف الناتو.

وفي رسالته لرئيس الوزراء الإسباني، أكد أردوغان وقوف تركيا إلى جانب إسبانبا، معرباً عن أمله في الخروج من الوباء في أقرب وقت.

وقال أردوغان: السيد رئيس الوزراء، صديقي العزيز نعلم أن إسبانبا الحليفة هي من بين الدول الأكثر تأثراً بالوباء، وأقدم التعازي باسم شعبي وبلدي للشعب الإسباني وخاصة لأقرباء الذين فقدوا حياتهم بوباء كورونا.

وأضاف أن تركيا تقدر جهود الحكومة الإسبانية في مكافحة الوباء منذ الأيام الأولى، ونأمل في أن يخرج الشعب الإسباني من هذه الأزمة في أقرب وقت وبأقل الخسائر.

وتمنى الرئيس أردوغان عودة السلام والاستقرار والازدهار لإسبانيا، ومواصلة اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

والأربعاء، أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى إسبانيا وإيطاليا اللتين تشهدان أكبر ضرر من جائحة فيروس كورونا، وأصبحتا بؤرة للفيروس في قارة أوروبا.

وتضمنت المساعدات آلاف المستلزمات الطبية مثل أقنعة، وملابس واقية، ومواد تعقيم سائلة مضادة للجراثيم أنتجت بالإمكانات الوطنية التركية في مصانع وزارة الدفاع، ومؤسسة تصنيع الآلات والمواد الكيمياوية.

وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا 950 ألفاً حول العالم، توفي منهم أكثر من 48 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد عن 202 ألف، بحسب موقع "Worldometer".