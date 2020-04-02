لا يزال وباء كورونا مستمراً في الانتشار في الدول العربية، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومات أملاً في الحد من تفشي المرض.

ارتفاع عدد الإصابات في البحرين إلى 635

أعلنت السلطات البحرينية الخميس، تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 635‎.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن "الحالات الجديدة لعمال وافدين كانوا قد دخلوا الحجر الاحترازي الأربعاء". وأشارت إلى "ارتفاع حالات الشفاء إلى 341، بعد تعافي 4 مصابين".

ولفتت الوزارة إلى أن "نسبة الحالات القادمة من إيران شكلت 68% من الإصابات القادمة من الخارج".

الحكومة الفلسطينية تسجل 21 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 155.

وقال كمال الشخرة مدير عام "الرعاية الصحية الأولية" في الوزارة، في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الوزراء الفلسطينية في مدينة رام الله، إنه "جرى تسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا، لأشخاص يعملون في المستوطنات الإسرائيلية، ومخالطين لهم"، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 155.

وأوضح أن الإصابات لـ9 مواطنين من ضواحي مدينة القدس، و11 مصاباً في رام الله، وإصابة واحدة في مدينة الخليل (جنوب).

ومن بين مجمل الإصابات 12 حالة في قطاع غزة، فيما سُجِّلت بقية الحالات في الضفة الغربية.

في سياق متصل، أصدرت محكمة فلسطينية في مدينة الخليل الخميس، حكماً بالسجن لمدة عام في حق ثلاثة مواطنين لمخالفتهم "القرارات والتدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، وعرقلة أعمال حفظ القانون والنظام"، حسب بيان صدر عن مكتب النائب العام.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت حظراً للتجوال في 23 من مارس/آذار الماضي، لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد أسبوعين من إعلان حالة الطوارئ في أراضي السلطة الفلسطينية.

4 وفيات جديدة في لبنان والإصابات تبلغ 342 بالكويت

ارتفع الخميس، عدد ضحايا فيروس كورونا في لبنان والكويت، وفق مصادر طبية رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، تسجيل 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 494 حالة بينهم 4 وفيات جديدة.

وأضافت أنه بعد تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس، أصبح عدد الوفيات الإجمالي في البلاد 16.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 342 بعد تسجيل 25 حالة جديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند في تصريح صحفي، إن 6 حالات مرتبطة بالسفر منها 5 لكويتيين مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وفرنسا وحالة واحدة لفلبيني.

وأفاد بتسجيل 9 حالات مخالطة، 7 منها لهنود خالطوا حالة قيد التقصي، وحالة واحدة لبنغلاديشي مخالط لحالة قيد التقصي وحالة أخرى لهندي خالط حالة من الهند.

وأوضح السند أن عدد المتعافين ارتفع إلى 81 كما أشار إلى وجود 15 حالة في العناية المركزة منها 5 في حالة حرجة.

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا قرابة 937 ألفاً حول العالم، توفي منهم أكثر من 47 ألفاً، فيما تعافى نحو 195 ألفاً.