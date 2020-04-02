سياسة
4 دقيقة قراءة
كورونا.. استمرار الزيادة في عدد الإصابات والوفيات في الدول العربية
يواصل فيروس كورونا الجديد انتشاره في البلدان العربية على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومات للحد من ذلك. في البحرين، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 635، فيما أعلنت الحكومة الفلسطينية تسجل 21 إصابة جديدة، كما زاد عدد الضحايا في لبنان وعمان.
كورونا.. استمرار الزيادة في عدد الإصابات والوفيات في الدول العربية
وزارة الصحة اللبنانية تُسجّل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 494 بينها 4 وفيات جديدة / Reuters
2 أبريل 2020

لا يزال وباء كورونا مستمراً في الانتشار في الدول العربية، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومات أملاً في الحد من تفشي المرض.

ارتفاع عدد الإصابات في البحرين إلى 635

أعلنت السلطات البحرينية الخميس، تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 635‎.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن "الحالات الجديدة لعمال وافدين كانوا قد دخلوا الحجر الاحترازي الأربعاء". وأشارت إلى "ارتفاع حالات الشفاء إلى 341، بعد تعافي 4 مصابين".

ولفتت الوزارة إلى أن "نسبة الحالات القادمة من إيران شكلت 68% من الإصابات القادمة من الخارج".

الحكومة الفلسطينية تسجل 21 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 155.

وقال كمال الشخرة مدير عام "الرعاية الصحية الأولية" في الوزارة، في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الوزراء الفلسطينية في مدينة رام الله، إنه "جرى تسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا، لأشخاص يعملون في المستوطنات الإسرائيلية، ومخالطين لهم"، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 155.

وأوضح أن الإصابات لـ9 مواطنين من ضواحي مدينة القدس، و11 مصاباً في رام الله، وإصابة واحدة في مدينة الخليل (جنوب).

ومن بين مجمل الإصابات 12 حالة في قطاع غزة، فيما سُجِّلت بقية الحالات في الضفة الغربية.

في سياق متصل، أصدرت محكمة فلسطينية في مدينة الخليل الخميس، حكماً بالسجن لمدة عام في حق ثلاثة مواطنين لمخالفتهم "القرارات والتدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، وعرقلة أعمال حفظ القانون والنظام"، حسب بيان صدر عن مكتب النائب العام.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت حظراً للتجوال في 23 من مارس/آذار الماضي، لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد أسبوعين من إعلان حالة الطوارئ في أراضي السلطة الفلسطينية.

4 وفيات جديدة في لبنان والإصابات تبلغ 342 بالكويت

ارتفع الخميس، عدد ضحايا فيروس كورونا في لبنان والكويت، وفق مصادر طبية رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، تسجيل 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 494 حالة بينهم 4 وفيات جديدة.

وأضافت أنه بعد تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس، أصبح عدد الوفيات الإجمالي في البلاد 16.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 342 بعد تسجيل 25 حالة جديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند في تصريح صحفي، إن 6 حالات مرتبطة بالسفر منها 5 لكويتيين مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وفرنسا وحالة واحدة لفلبيني.

وأفاد بتسجيل 9 حالات مخالطة، 7 منها لهنود خالطوا حالة قيد التقصي، وحالة واحدة لبنغلاديشي مخالط لحالة قيد التقصي وحالة أخرى لهندي خالط حالة من الهند.

وأوضح السند أن عدد المتعافين ارتفع إلى 81 كما أشار إلى وجود 15 حالة في العناية المركزة منها 5 في حالة حرجة.

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا قرابة 937 ألفاً حول العالم، توفي منهم أكثر من 47 ألفاً، فيما تعافى نحو 195 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us