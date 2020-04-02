تمكنت تركيا في وقت قياسي من إنشاء منظومة تفاعلية متكاملة وثرية لتوفير الخدمات التعليمية لطلابها المحرومين من تلقّيها مباشرة، بسبب التدابير الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا أكثر من 936 ألفاً حول العالم، توفي منهم أكثر من 47 ألفاً، فيما تعافى حوالي 194 ألفاً. ما أجبر دولاً عديدة على غلق الحدود وتعليق رحلات الطيران وفرض حظر تجول ومنع التجمعات العامة وغلق المساجد والكنائس.

كما أدى تفشي الفيروس إلى غلق المدارس والجامعات، ومن ثم تعطيل توفير الخدمات التعليمية المباشرة للطلاب في 184 دولة، وفقاً لمعلومات جمعها مراسل الأناضول من مصادر مختلفة.

ويعادل عدد الطلاب في الدول التي تشهد تفشياً للوباء 87% من إجمالي عدد الطلاب في العالم، وهو رقم يتجاوز 1.5 مليار طالب.

ولم يترافق إغلاق المدارس في كثير من الدول التي تشهد انتشاراً للفيروس بإنشاء نظام يوفر خدمات التعليم عن بعد، كما هو الحال في تركيا التي سارعت إلى إنشاء نظام تعليمي عن بعد، ضمن تدابير عامة جرى اتخاذها لمنع انتشار الفيروس.

وسارعت وزارة التعليم التركية إلى افتتاح ثلاث محطات تلفزيونية جديدة وشبكة معلوماتية تعليمية، ضمن جهود الوزارة لتوفير خدمات التعليم عن بعد لأكثر من 18 مليون طالب في تركيا.

وبدأت محطات (TRT EBA) التلفزيونية التابعة لوزارة التعليم بث الدروس التعليمية اعتباراً من 23 مارس/ آذار الماضي حتى 30 أبريل/نيسان الجاري، وهو التاريخ المعلن حتى الآن لنهاية تعليق الدوام في المدارس.

وتقدِّم هذه القنوات التلفزيونية دروساً تعليمية لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ويستغرق كل درس ما بين 20 و25 دقيقة.

وتعد هذه القنوات أكبر منصة تعليمية رقمية في العالم، وتقدم خدماتها التعليمية عبر الإنترنت، إذ توفر للطلاب معلومات تفصيلية حول 1600 مقرر تربوي (درس)، وأكثر من 20 ألف محتوى تفاعلي.

وتشغل تركيا المرتبة الثانية بعد الصين، في مجال توفير الخدمات التعليمية عن بعد، وفق تصريح لوزير التربية التركي ضياء سلجوق، في مارس/آذار الماضي.

ويتابع الطلاب دروسهم عبر محطات (TRT EBA) التلفزيونية التعليمية، وعبر استخدام موقع (EBA) الإلكتروني، إذ تتوفر الدروس والموضوعات والأسئلة المقترحة، وفق برامج المراحل التعليمية.

إنترنت مجاني

تُوفِّر ثلاث من كبرى مشغلات الشبكة الافتراضية في تركيا خدمة إنترنت مجانية تصل إلى (8GB) لجميع الفئات التي تستخدم موقع (EBA) عن طريق الإنترنت.

وبدأت وزارة التعليم التركية دراسات تجريبية للصفين الثامن والثاني عشر، تحمل اسم "تطبيق الفصل الدراسي المباشر"، وهو يقدم دروساً تفاعلية ويقلص المسافة بين المعلم والطالب أثناء عملية التعليم عن بعد.

ومن المتوقع أن يشارك نحو مليون طالب في الصف الثامن ونحو مليون طالب في المرحلة الثانوية في هذا التطبيق، الذي سيعمَّم على جميع الفصول الدراسية.

ويتيح تطبيق الفصل الدراسي المباشر للمعلمين، المساهمة في رفد الحركة التعليمية من منازلهم، بالتنسيق مع الدروس التلفزيونية.

كما أنشئ مركز للتحكم من أجل حل المشاكل الفنية التي يعاني منها الطلاب، بطريقة سريعة وفعالة، إضافة إلى نشر استخدام الإنترنت في التعليم عن بعد على نطاق أوسع.

تكامل وتفاعل

ضمن جهودها لتطوير المواد الدراسية في مجال التعليم عن بعد، دمجت وزارة التعليم التركية الفنون والرياضة والأنشطة العلمية مع البث التلفزيوني ونظام (EBA)، اعتباراً من الأسبوع الجاري.

وأعدت الوزارة 40 مقطعاً مسجلاً (فيديو)، يمكّن الأطفال من مواصلة دروسهم مع أسرهم من المنزل، وسيكون بإمكان الطلاب عبر هذا النظام طرح الأسئلة والاطلاع على الحلول.

ويتضمن النظام أيضاً برنامج دعم أكاديمي لطلاب الصفوف 11 و12، الذين يستعدون لدخول امتحان التفاضل الجامعي، ضمن نشر تجربة التعليم عن بعد.

كما يتيح النظام الذي جرى تعزيزه بالذكاء الاصطناعي لطلاب المدارس الخاصة، الوصول إلى المحتويات خلال فترة التعليم عن بعد.