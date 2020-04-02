سياسة
3 دقيقة قراءة
هيومن رايتس ووتش تحذّر من خطر كورونا في معسكرات لجوء مسلمي الروهينغيا
أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء، تقريراً حذّرت فيه من خطورة تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على حياة مسلمي الروهينغيا الموجودين في معسكرات اللجوء بميانمار. وأشار التقرير إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللاجئون في مخيمات مرتفعة الكثافة.
هيومن رايتس ووتش تحذّر من خطر كورونا في معسكرات لجوء مسلمي الروهينغيا
منظمة هيومن رايتس ووتش تحذّر من خطر تفشي "كورونا" على حياة مسلمي الروهينغيا في معسكرات اللجوء بميانمار / AFP
2 أبريل 2020

حذرّت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات، من خطورة تفشّي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على حياة مسلمي الروهينغيا الموجودين في معسكرات اللجوء بميانمار.

وأشارت المنظمة في تقرير صدر الأربعاء، إلى أن أوضاع معسكرات اللجوء التي تعاني من كثافات كبيرة، ولا تُطبّق فيها معايير النظافة، ولا توجد فيها مساحات تسمح بالحركة، تجعل اللاجئين عرضة للإصابة السريعة بفيروس كورونا حال إصابة أحد الأشخاص به.

ولفت التقرير إلى أن كل 40 شخصاً في تلك المعسكرات يستخدمون المرحاض نفسه، وكل 600 يستخدمون الصنبور نفسه، مؤكداً أن هذه الأوضاع من شأنها تسهيل عملية انتشار الفيروس بشكل كبير.

وبيّن التقرير أن الكثافة المرتفعة في تلك المخيمات تجعل من الصعب اتخاذ المسافة الشخصية بين النزلاء، لافتاً إلى تعمد السلطات في ميانمار تقييد حرية سفر اللاجئين.

وشدد على أن 350 ألف شخص تقريباً باتوا على أعتاب كارثة صحية، لا سيما أن "اللاجئين لا تجرى لهم اختبارات الكشف عن الفيروس".

وطالب التقرير حكومة ميانمار برفع القيود المفروضة على مسلمي أراكان، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة تخصيص مساحات لهم تسمح باتخاذ المسافات المطلوبة بين اللاجئين لمنع انتقال الفيروس.

وفي تصريحات أوردها التقرير، قال براد آدامز مسؤول المنظمة الدولية في آسيا، إن "الأوضاع الصحية في المخيمات كارثية في الأساس، لكن مع احتمال تفشّي فيروس كورونا في ظل تلك الأوضاع باتت حياة اللاجئين في خطر كبير".

وفي عموم ميانمار أجريت اختبارات فيروس كورونا لنحو 300 شخص تقريباً، وتواجه الحكومة انتقادات كبيرة بسبب بطء تحركها لمواجهة تفشي الفيروس القاتل.

يأتي هذا في الوقت الذي ترى فيه منظمة الصحة العالمية، النظام الصحي في ميانمار أحد أسوأ الأنظمة حول العالم.

وأصيب بالفيروس في ميانمار حتى اليوم 15 شخصاً، فيما سُجّلت وفاة واحدة جرّاء الإصابة به.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 927 ألفاً حول العالم، توفي منهم أكثر من 46 ألفاً، فيما تعافى نحو 193 ألفاً.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغيا في أراكان. وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهينغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلادش، فيما تصنِّفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us