أعلن يعقوب ليتسمان وزير الصحة الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، أنه وزوجته مصابان بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صادر عن مكتب ليتسمان نشرته وسائل إعلام محلية من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، بأن الوزير وزوجته بحالة صحية جيدة، وسيدخلان الحجر الصحي في المنزل، وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.

وأشار المكتب إلى أن "الوزارة ستُخضع مَن تواصل مع ليتسمان وزوجته خلال الأسبوعين الماضيين أيضاً للعزل، من بينهم رئيس مجلس الأمن القومي ومدير عام وزارة الصحة ومسؤولون آخرون".

وقال المكتب إن ليتسمان سيواصل عمله بانتظام من منزله، بما يتماشى مع التوصيات الطبية.

وفجر الاثنين، أعلنت وزارة الصحة أن مستشارة نتنياهو للمتدينين ريبيكا بالوتش أصيبت بفيروس كورونا.

وسجلت إسرائيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 734 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6092 إصابة بينهم 95 في حالة حرجة و29 وفاة.