تخطّى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خمسة آلاف، في حين زاد عدد الذين تأكّدت إصابتهم بالوباء في هذا البلد عن 215 ألف شخص، حسب حصيلة جديدة نشرتها جامعة جونز هوبكنز ليل الأربعاء.

وأحصى المركز التابع للجامعة والمتخصّص في رصد الوباء محلياً وعالمياً، 5116 حالة وفاة من أصل 215 ألفاً و417 شخصاً تأكّدت مخبرياً إصابتهم بفيروس كورونا.

وسجّلت الولايات المتّحدة الأربعاء، أعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن الفيروس بلغت 884 حالة وفاة، حسب المصدر نفسه.

ولا تزال إيطاليا تحتفظ بالرقم القياسي لأعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن كورونا وهو 969 وفاة سجّلت في 27 مارس/آذار.

وحسب تقديرات البيت الأبيض فإن الفيروس سيفتك في الولايات المتحدة بما بين 100 ألف و240 ألف شخص إذا ما تقيّد الجميع بالقيود المفروضة حالياً لاحتواء الوباء، فيما يمكن أن يقتل بين 1,5 مليون إلى 2,2 مليون شخص لو لم تُفرض أية قيود.

وجدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الأربعاء، التحذير من أن الأيام المقبلة ستكون قاتمة على صعيد الفاتورة البشرية للوباء في الولايات المتحدة.

وقال ترمب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات مكافحة وباء كورونا: "سنواجه أسبوعين بدءاً من اليوم، ولكن بشكل خاص بعد بضعة أيام من اليوم، سيكونان مرعبين".

وكان ترمب دقّ الثلاثاء، ناقوس الخطر بقوله إنّ "الأمر سيكون مؤلماً جداً، سنجتاز أسبوعين مؤلمين جداً جداً".

معدات طبية من روسيا

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، قيام الولايات المتحدة بشراء معدات وإمدادت طبية من روسيا، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الناطقة باسم الوزارة مورغان أورتاغوس أن شراء هذه المعدات جاء بموجب اتفاق بين الجانبين، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة تفشي كورونا، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة تكافح الفيروس عالمياً".

وأشارت إلى أنه بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يوم 30 مارس/آذار المنصرم، وافقت الولايات المتحدة على شراء إمدادات طبية من روسيا لمواجهة الفيروس، وأن هذه الإمدادات تتضمن أقنعة وأجهزة تنفس صناعي ومعدات للحماية الشخصية.

ولفتت إلى أن هذه المعدات وصلت إلى مدينة نيويورك الأربعاء، على متن طائرة شحن، موضحة أن البلدين كانا قد "عاون بعضهما البعض في أوقات الأزمات بالماضي، ولا شك أنهما سيفعلان ذلك مجدداً مستقبلاً".

وأردفت قائلةً: "هذا وقت العمل معاً من أجل التصدي لعدو مشترك يهدد حياتنا جميعاً".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت روسيا إرسال معدات طبية إلى الولايات المتحدة، لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية بأن طائرة تحمل معدات وأقنعة طبية، أقلعت من مطار "تشكالوفسك" العسكري في العاصمة موسكو، متجهة إلى الولايات المتحدة.

بدوره، أوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريح، أن بلاده عرضت على واشنطن تقديم المساعدة الطبية والوقائية لمكافحة كورونا بسبب الحالة الوبائية السيئة التي تشهدها الولايات المتحدة.

وأضاف أنه جرى بحث مسألة المساعدات بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب خلال اتصال هاتفي بينهما الثلاثاء، مشيراً إلى أن ترمب أعرب عن امتنانه.