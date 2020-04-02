سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 2 أبريل/نيسان 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 2 أبريل/نيسان 2020
توقع البيت الأبيض أن يؤدِّي المرض إلى وفاة ما بين 100 ألف و200 ألف شخص في الولايات المتحدة / AFP
2 أبريل 2020

أهم الأحداث:

إصابات كورونا عالمياً تتخطى 900 ألف و30 ألف وفاة في أوروبا وحدها، وارتفاع الإصابات بالفيروس في تركيا إلى 15.679.

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كورونا عالمياً.. الإصابات تتخطى 900 ألف

أصاب فيروس كورونا أكثر من 900 ألف شخص حول العالم، وأودى بحياة أكثر من 43 ألفاً، ثلاثة أرباعهم في أوروبا وحدها أي نحو 30 ألفاً. [TRT عربي]

وتوقع البيت الأبيض أن يؤدِّي المرض إلى وفاة ما بين 100 ألف و200 ألف شخص في الولايات المتحدة، مع القيود الحالية، مقابل 1.5-2.2 مليون إذا لم تُتّخَذ أي إجراءات. [TRT عربي]

من جهته، قال الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الكوكب "يواجه أسوأ أزمة عالمية منذ تأسيس الأمم المتحدة" قبل 75 عاماً، وأوضح أنّ هذه الجائحة "يجتمع فيها عنصران: الأول أنّها مرض يمثّل تهديداً للجميع في العالم، والثاني أنّ تأثيرها الاقتصادي سيؤدّي إلى ركود لعلّنا لم نرَ له مثيلاً في الماضي القريب". [وكالة الصحافة الفرنسية]

    كورونا في تركيا.. ارتفاع الإصابات إلى 15.679

    ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في تركيا إلى 277 حالة بعد تسجيل 63 وفاة جديدة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 15 ألفاً و679 حالة، في حين بلغت حصيلة المتعافين من الفيروس 333 شخصاً. [TRT عربي]

    وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه مساء الأربعاء، إن 39 ولاية تركية من أصل 81 شهدت حالات الوفاة، وأشار إلى أن إسطنبول تأتي في المقدمة من حيث أعداد المصابين بالفيروس، تليها إزمير ثم أنقرة. [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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