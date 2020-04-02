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إصابات كورونا عالمياً تتخطى 900 ألف و30 ألف وفاة في أوروبا وحدها، وارتفاع الإصابات بالفيروس في تركيا إلى 15.679.

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كورونا عالمياً.. الإصابات تتخطى 900 ألف

أصاب فيروس كورونا أكثر من 900 ألف شخص حول العالم، وأودى بحياة أكثر من 43 ألفاً، ثلاثة أرباعهم في أوروبا وحدها أي نحو 30 ألفاً. [TRT عربي]

وتوقع البيت الأبيض أن يؤدِّي المرض إلى وفاة ما بين 100 ألف و200 ألف شخص في الولايات المتحدة، مع القيود الحالية، مقابل 1.5-2.2 مليون إذا لم تُتّخَذ أي إجراءات. [TRT عربي]

من جهته، قال الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الكوكب "يواجه أسوأ أزمة عالمية منذ تأسيس الأمم المتحدة" قبل 75 عاماً، وأوضح أنّ هذه الجائحة "يجتمع فيها عنصران: الأول أنّها مرض يمثّل تهديداً للجميع في العالم، والثاني أنّ تأثيرها الاقتصادي سيؤدّي إلى ركود لعلّنا لم نرَ له مثيلاً في الماضي القريب". [وكالة الصحافة الفرنسية]

كورونا في تركيا.. ارتفاع الإصابات إلى 15.679

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في تركيا إلى 277 حالة بعد تسجيل 63 وفاة جديدة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 15 ألفاً و679 حالة، في حين بلغت حصيلة المتعافين من الفيروس 333 شخصاً. [TRT عربي]

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه مساء الأربعاء، إن 39 ولاية تركية من أصل 81 شهدت حالات الوفاة، وأشار إلى أن إسطنبول تأتي في المقدمة من حيث أعداد المصابين بالفيروس، تليها إزمير ثم أنقرة. [TRT عربي]