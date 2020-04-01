أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أن بلاده سجّلَت 63 حالة وفاة جديدة، و2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير التركي مساء الأربعاء، لفت خلاله إلى أن عدد اختبارات كورونا في البلاد بلغ اليوم 14 ألفاً و396، ليصل بذلك إجمالي الفحوص إلى 106 آلاف و799.

وأضاف أن عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصلت إلى 277 حالة، والإصابات إلى 15 ألفاً و679 حالة، في حين بلغت حصيلة المتعافين من الفيروس 333 شخصاً.

وبخصوص الوفيات أوضح قوجه أن 39 ولاية تركية من أصل 81، شهدت حالات الوفاة.

وأشار إلى أن إسطنبول تأتي في المقدمة من حيث أعداد المصابين بالفيروس، تليها إزمير ثم أنقرة.

ولفت إلى أن نسبة الوفيات في تركيا تبلغ 1.58% من إجمالي المصابين، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بدول عديدة.

وكشف أن نحو 80% من وفيات كورونا تتخطى سنّهم 60 عاماً، في حين يشكّل مرضى ضغط الدم 68.8% من الوفيات، و63.3% من المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة.

وذكر أن بين أفراد الكوادر الطبية بالبلاد 601 حالة إصابة، واستطرد fأن بلاده بصدد زيادة عدد مراكز تشخيص فيروس كورونا إلى 89 مركزاً.

وتابع: "مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا شكر تركيا حيال دعمها عديداً من البلدان في مواجهة كورونا وحسن إدارتها لهذه المرحلة".

وحتى مساء الأربعاء أصاب كورونا ما يزيد على 919 ألفاً في العالم، توُفّي منهم أكثر من 46 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 195 ألفاً.