سياسة
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أكثر من 4000 بحار أمريكي مصابون بكورونا والبلاد تسجّل 920 وفاة جديدة
كشف مسؤول في البنتاغون، إصابة أكثر من 4 آلاف بحار أمريكي على متن حاملة طائرات في المحيط الهادئ بفيروس كورونا، فيما سجلت الولايات المتحدة 920 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4 آلاف و90 شخصاً.
أكثر من 4000 بحار أمريكي مصابون بكورونا والبلاد تسجّل 920 وفاة جديدة
"ثيودور روزفلت" أكبرَ حاملة طائرات نووية في جزيرة غوام بالمحيط الهادئ / Reuters
1 أبريل 2020

كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إصابة أكثر من 4 آلاف بحار أمريكي على متن حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" في المحيط الهادئ، بفيروس كورونا.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية الأربعاء، عن مصدر لم تسمِّه، أنّ "قادة سلاح البحرية لم يستجيبوا بسرعة لنداء قائد حاملة الطائرات، الذي أصرّ على إبلاغ البنتاغون بأن أكثر من 4 آلاف بحّار مصابون بفيروس كورونا".

وأضاف أنّ قائد حاملة الطائرات بريت كروزييه، وجّه نداء استغاثة إلى قادة البنتاغون الثلاثاء، من أجل مساعدته على معالجة المصابين من الطاقم المؤلف من 5 آلاف بحار، إلا أنه لم يحصل على استجابة.

ونشرت قناة الحرة مقتطفات من رسالة الاستغاثة، التي قال فيها كروزييه: "لسنا في حرب، والبحارة لدينا لا ينبغي أن يموتوا. إذا لم نتحرك الآن وبسرعة وإذا لم نتخذ الإجراءات الإسعافية اللازمة فستقع مصيبة".

ومساء الثلاثاء قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إنّ البحرية "ليست جاهزة" لإخلاء الحاملة، وإن الأمور ليست سيئة كما يشاع، حسب المصدر ذاته، ونفى علمه برسالة كروزييه ومضمونها، وقال إنه "لم يتسنَّ له قراءتها".

وتعدّ "ثيودور روزفلت" أكبرَ حاملة طائرات نووية في جزيرة غوام بالمحيط الهادئ.

والجمعة الماضية قال قائد العمليات البحرية الأميرال مايك جيلداي، إن إصابات كورونا بين البحارة بحاملة الطائرات "ثيودور روزفلت"، ارتفعت إلى 30، بعدما كانت ثلاثة فقط، في 24 مارس/آذار الماضي.

من جهة أخرى سجلت الولايات المتحدة 920 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4 آلاف و90 شخصاً.

ويزداد عدد الإصابات والوفيات يوماً بعد يوم في الولايات المتحدة، التي تحتلّ المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا.

ووفقاً لأحدث البيانات التي نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأربعاء، فإن عدد المصابين بالفيروس زاد بمقدار 25 ألفاً و23 إصابة في الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي الإصابات 189 ألفاً و633، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4 آلاف و90 إثر تسجيل 920 حالة وفاة جديدة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث الإصابات بفيروس كورونا، تليها إيطاليا بـ105 آلاف و792، ثم إسبانيا بـ102 ألف و136 إصابة.

ولا تزال ولايتا نيويورك وجارتها نيوجيرسي الأكثر تأثراً بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بباقي الولايات.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس في ولاية نيويورك بمقدار 8 آلاف و665 إصابة ليصل اليوم إلى 76 ألفاً و49، تتبعها نيوجيرسي التي بلغ عدد المصابين فيها 18 ألفا و997، ثم كاليفورنيا بـ8 آلاف و558 إصابة.

وتحتلّ نيويورك الصدارة في عدد الوفيات بتسجيل ألف و714 حالة، تعقبها نيوجيرسي بـ267 حالة، ثم ميشيغان بـ259.

وحتى عصر الأربعاء أصاب كورونا أكثر من 885 ألفاً حول العالم، توُفّي منهم ما يزيد على 44 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 185 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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