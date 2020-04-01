قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقب اجتماعٍ الأربعاء، إنه قرّر تعليق كل مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "حتى إشعار آخر"، بسبب تفشِّي وباء كورونا.

كما قرّر الاتحاد تأجيل كل مباريات المنتخبات الوطنية المقررة في يونيو/حزيران، ومن بينها مواجهات في ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020، التي أُجّلَت إلى 2021.

وفي 17 مارس/آذار المنصرم، قال الاتحاد إنه قرّر تعليق كل مسابقات الأندية والمنتخبات للرجال والسيدات "حتى إشعار آخر".

وقال يويفا حينها إن "مباريات ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020 والمواجهات الودية الدولية المقررة في نهاية مارس/آذار ستقام الآن في بداية يونيو/حزيران بعد مراجعة تطورات الوضع".

وكان الاتحاد الأوروبي شكّل "مجموعة عمل" تضمّ ممثلين عن مسابقات الدوري والأندية، لتقييم جدول المباريات، مع تكدُّس محتمَل للمواجهات بعد وقف معظم المسابقات المحلية.

وقال إن مجموعة العمل ستسعى "لإيجاد حلول تسمح باستكمال الموسم الحالي وتعالج أي عواقب للقرار".

ومن القضايا الكبيرة العالقة التي تواجه يويفا، كيفية استكمال مسابقات الأندية الأوروبية الحالية، ومن بينها دوري الأبطال الذي بلغ دور الستة عشر.