أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن هدفهم هو تخليص تركيا من هذه الفترة العصيبة بأسرع وقت وأقل خسائر.

جاء ذلك في كلمة له الأربعاء، مخاطباً رؤساء حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية، بواسطة الفيديو.

وأضاف أردوغان أن المؤسسات التركية تتابع بدقة إجراءات مكافحة وباء كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن تركيا تمتاز بأنها بدأت بمكافحة كورونا مبكراً من خلال البنية التحتية الصحية القوية التي تمتلكها.

ودعا أردوغان الشعب التركي إلى التزام منازلهم حتى انقضاء أزمة كورونا، مؤكّداً أنه على قدر زيادة مدة العزل الاجتماعي يتباطأ انتشار الفيروس.

وقال أردوغان: "خلال السنوات السبع الأخيرة واجهنا عديداً من الهجمات، وبإذن الله سنتجاوز هذه الأزمة (كورونا)".

وتابع: "الحملة التي أطلقناها عبر تبرُّعي وأعضاء الحكومة برواتبهم، تَبنَّاها عالم الأعمال وأصحاب الخير ومواطنونا"، وأكّد أنهم مصممون على مواصلة الإنتاج والتصدير.

ودعا أردوغان كوادر حزب العدالة والتنمية وأنصارها إلى أن يكونوا قدوة في الامتثال للتدابير الوقائية ضدّ كورونا، مشيراً إلى أنه يثق بأن الشعب التركي سيلتزم جميع التعليمات حول مكافحة كورونا.

وأكّد أردوغان استمرار تقديم الخدمات الأساسية في البلاد، مثل الصحة والغذاء وموادّ التنظيف وغيرها دون انقطاع.

وتمنى الرئيس التركي من الله الرحمة للمواطنين الذين فقدوا حياتهم بسبب فيروس كورونا، والشفاء العاجل للمرضى.

وأعلنت وزارة الصحة التركية الثلاثاء، تسجيل 46 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 214.

وحتى ظهر الأربعاء أصاب كورونا أكثر من 872 ألف شخص في العالم، توُفّي منهم ما يزيد على 43 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 184 ألفاً.