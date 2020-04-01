أودى فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) حتى الآن، بحياة أكثر من 30 ألف شخص في أوروبا، في وقت تبدو الولايات المتحدة مهددة باجتياح من الوباء الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة تواجهها البشرية منذ 1945.

وأظهر تعداد أعدته وكالة الصحافة الفرنسية صباح الأربعاء، استناداً إلى مصادر رسمية، أن أكثر من ثلثي الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس في أوروبا، حدثت في إيطاليا وإسبانيا التي سجلت اليوم رقماً قياسياً جديداً في عدد الضحايا خلال 24 ساعة بلغ 846، لتتجاوز حصيلة الوفيات الإجمالية لديها 9 آلاف.

على المستوى العالمي، تواصل الأزمة الصحية التفاقم مع أكثر من 41 ألف وفاة، حسب تعداد وكالة الصحافة الفرنسية

ومنذ بدء انتشار الفيروس في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، سُجِّلت أكثر من 830 ألف حالة رسمياً حول العالم، أكثر من نصفها في أوروبا، و186 ألفاً في الولايات المتحدة وأكثر من 108 آلاف في آسيا.

ومن أجل الحد من انتشار الفيروس، دُعي أكثر من 3.6 مليار شخص، أي 46.5% من سكان العالم إلى البقاء في منازلهم.

وفي الصين حيث تقل تدابير الحجر تدريجياً في ووهان البؤرة الأولى للمرض، خصص السكان تنقلاتهم الأولى لوضع الجرار التي تضم رماد أقربائهم على قبورهم. وأعلنت الصين عن 1300 إصابة لأشخاص لا تظهر عليهم أعراض المرض.

"لمسة"

في إيطاليا التي سُجّل فيها أكبر عدد من الوفيات (أكثر من 12 ألفاً و400 خلال أسابيع)، بدأت إجراءات العزل تؤدي إلى نتائج "مشجعة" بعد ثلاثة أسابيع، على الرغم من تسجيل 837 إصابة جديدة خلال 24 ساعة في البلاد التي نكّست الأعلام أمس أمام مباني بلدياتها، في دقيقة صمت "تكريماً لضحايا فيروس كورونا" والعاملين في القطاع الصحي.

وقالت إستر بيتشينيني (27 عاماً) الممرضة في مستشفى بيرغامو بإيطاليا: "عندما أصل إلى العمل في الصباح آمل أن يجري كل شيء على ما يرام. ليس لي شخصياً٫ لأنني محمية بشكل جيد. آمل أن يجري كل شيء على ما يرام مع المرضى".

وأضافت: "نحاول طمأنتهم٫ فلمسة واحدة قيمتها أكبر من الكلمات".

أما إسبانيا البلد الثاني في العالم في عدد الوفيات، فتخشى أن يتجاوز الوضع قدرة وحدات العناية المركزة التي تعمل حالياً بأقصى طاقتها.

وتُوفي حوالى 500 مريض في المستشفيات الفرنسية في الساعات الـ24 الأخيرة، وهي زيادة قياسية منذ بداية تفشي الوباء في البلاد التي بلغ عدد الوفيات الإجمالي فيها 3523.

أمّا في إيران التي تعتبر من أكثر الدول تضرراً من انتشار الفيروس، بلغت حصيلة الوفيات أكثر من ثلاثة آلاف منذ بدء تفشي الوباء.

الولايات المتحدة نحو الأسوأ

تواجه الولايات المتحدة حيث تُطبَّق إجراءات العزل على ثلاثة أرباع الأمريكيين تقريباً، خطر أن تصبح البؤرة الجديدة للوباء. لذلك طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من مواطنيه الاستعداد، على غرار أوروبا، لأسابيع "مؤلمة جداً".

وأعلنت جامعة هوبكينز الأمريكية التي تُعد مرجعاً، أن 4076 شخصاً توفوا جرّاء الإصابة بالفيروس، حتى الأربعاء. وسجِّلت نحو 40% من الوفيات في ولاية نيويورك.

وأعلن البيت الأبيض أنه من المتوقع أن يؤدي الوباء إلى وفاة ما بين مئة ألف و200 ألف شخص في الولايات المتحدة، في ظل القيود الحالية، مقابل 1.5 مليون إلى 2.2 مليون لو لم تُتخذ الإجراءات.

"ركود غير مسبوق"

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن البشرية "تواجه أسوأ أزمة عالمية منذ تأسيس الأمم المتحدة" قبل 75 عاماً.

وأوضح أنّ هذه الجائحة "يجتمع فيها عنصران، الأول أنّها مرض يمثّل تهديداً للجميع في العالم، والثاني أنّ تأثيرها الاقتصادي سيؤدّي إلى ركود ربما لم نر مثيلاً له في الماضي القريب".

وحذّر مديرو وكالتين تابعتين للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية من خطر حصول "نقص في المواد الغذائية" في السوق العالمية بسبب الاضطرابات في التجارة الدولية وسلاسل الإمدادات الغذائية جراء تفشي الفيروس.

احتمالية تعليق الحج

دعت الرياض الثلاثاء، المسلمين حول العالم، إلى التريث في إبرام عقود متعلقة بالحج والعمرة بسبب تفشي الفيروس.

وكانت المملكة علّقت العمرة خوفاً من انتشار الفيروس في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولم تعلن السعودية حتى الآن عن قرار يتعلق بموسم الحج في يوليو/تموز المقبل.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 854 ألف شخص في 199 دولة وإقليم، توفي منهم ما يزيد عن 42 ألفاً، وتعافى أكثر من 176 ألفاً.

وفي محاولة لمحاصرة الفيروس، أغلقت دول عديدة حدودها، وعلقت رحلات الطيران، وعطلت الدراسة، وفرض حظر تجول، وألغت فعاليات عديدة، ومنعت التجمعات العامة وأغلقت المساجد والكنائس.