سياسة
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إيطاليا وإسبانيا تشكران تركيا على المساعدات الطبية والناتو يشيد بموقف أنقرة
قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، إن إرسال القوات المسلحة التركية مساعدات طبية إلى إيطاليا وإسبانيا، يعتبر مؤشراً واضحاً على تضامن الحلف، فيما أعربت ممثلية كلّ من الدولتين في الحلف، عن شكرهما لتركيا لموقفها الداعم لبلديهما.
إيطاليا وإسبانيا تشكران تركيا على المساعدات الطبية والناتو يشيد بموقف أنقرة
تركيا ترسل مساعدات طبية لإسبانيا وإيطاليا  / AA
1 أبريل 2020

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ إن إرسال القوات المسلحة التركية مساعدات طبية إلى إيطاليا وإسبانيا، يعتبر مؤشراً واضحاً على تضامن الحلف.

جاء ذلك في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأربعاء.

وأضاف ستولتنبرغ "الناتو في حالة تضامن، أنا فخور لمساعدة حلفائنا في الناتو بعضهم بعضاً من خلال مركز مساعدة الكوارث، نحن أقوياء معاً".

فيما أفادت ممثلية إيطاليا لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" في تغريدة عبر "تويتر"، أنه عقب تفعيل المركز الأوروبي ـالأطلسي للتصدي للكوارث التابع للناتو، أرسلت تركيا مساعدات طبية لإيطاليا.

وأضافت: "نشكر أصدقاءنا الأتراك لتضامنهم معنا٫ نحن أقوياء معاً٫ نحن حلف شمال الأطلسي".

وبدورها، أعربت ممثلية إسبانيا في الحلف، عن شكرها إلى تركيا لتقديمها المساعدات الطبية لبلاده، مضيفة: "نحن معاً في مكافحة كورونا".

وصباح الأربعاء أقلعت طائرة شحن عسكرية تركية محملة بمساعدات طبية من مطار "أتيمسكوت" العسكري في العاصمة التركية أنقرة متجهة نحو إسبانيا وإيطاليا الأكثر تضرراً بفيروس كورونا.

وتضمنت المساعدات آلاف المستلزمات الطبية مثل أقنعة، وملابس واقية، ومواد تعقيم سائلة مضادة للجراثيم أُنتجت بالإمكانات الوطنية التركية في مصانع وزارة الدفاع، ومؤسسة تصنيع الآلات والمواد الكيمياوية.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 872 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 43 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 184 ألفاً.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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