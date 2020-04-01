سياسة
3 دقيقة قراءة
الجيش الأمريكي يواجه اتهامات بقتل مدنيين في الصومال
اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير الأربعاء، القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا بأنها "قتلت مدنيين اثنين وأصابت ثلاثة آخرين في غارتين جويتين في فبراير/شباط خلال ردها على حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة ومقرها الصومال".
الجيش الأمريكي يواجه اتهامات بقتل مدنيين في الصومال
منظمة العفو الدولية تتهم الجيش الأمريكي بقتل مدنيين في الصومال / AP
1 أبريل 2020

يواجه الجيش الأمريكي المزيد من الاتهامات بقتل مدنيين بضربات جوية في الصومال.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أصدرته الأربعاء، إن "القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا قتلت مدنيين اثنين وأصابت ثلاثة آخرين في غارتين جويتين في فبراير/ شباط خلال ردها على حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة ومقرها الصومال".

وحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإن غارة جوية قصفت في 2 فبراير/شباط الماضي، منزلاً في منطقة جوبا الوسطى بينما كانت العائلة تتناول طعام العشاء، فقتلت فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً، وأصابت أختيها البالغتين من العمر 12عاماً و 7 أعوام، وجدتها.

فيما قتلت غارة جوية أخرى، في 24 فبراير/شباط بالقرب من بلدة جيليب، مزارعاً كان يعمل في شركة هورمود تيليكوم، أكبر شركة اتصالات في الصومال.

وفي ذلك الوقت، أخبر مسؤولو هورمود وكالة أسوشيتد برس، أن أحد الموظفين قد قُتل.

وصرح الجيش الأمريكي بعد الغارتين بأن مقاتلين من حركة الشباب قد قُتلوا.

ونفّذت الولايات المتحدة ضد حركة الشباب التي تسيطر على أجزاء من وسط وجنوب الصومال، أكثر من 30 غارة جوية خلال العام الجاري، في وتيرة متزايدة قد تتجاوز 63 غارة جوية قد نُفِّذت في عام 2019.

وقال عبد الله حسن الباحث في منظمة العفو الدولية في الصومال، في بيان: "لا ينبغي السماح للجيش الأمريكي بمواصلة تصوير ضحاياه المدنيين على أنهم إرهابيون بينما يتجاهلون عائلات الضحايا الحزينة في وضعها الحرج".

وتحقق منظمة العفو الدولية منذ سنوات في الضربات الجوية الأمريكية في الصومال، وأفاد تقرير نُشر قبل عام، بقتل 14 مدنياً في خمس غارات جوية خلال العامين السابقين.

ونفّذت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) مئات الغارات الجوية ضد حركة الشباب خلال العقد الماضي، مع ارتفاع المعدل بشكل كبير في عهد الرئيس دونالد ترمب، لكنها اعترفت بقتل مدنيين في مرة واحدة فقط، في غارة جوية شُنّت عام 2018 وأسفرت عن مقتل امرأة وطفل صغير، حسب منظمة العفو الدولية.

وقبل ساعات من نشر التقرير الجديد للمنظمة الحقوقية، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا ولتعزيز الشفافية، أنها ستبدأ الشهر الجاري، في إصدار تقرير فصلي حول المزاعم وتقييمها لمقتل وإصابة المدنيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us