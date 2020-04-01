قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء، إن الولايات المتحدة أضاعت فرصة تاريخية لرفع العقوبات عن بلاده خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، لكنه أكد أن "العقوبات لم تعق مكافحة طهران للعدوى".

وقال روحاني في اجتماع مع الحكومة بثه التلفزيون "كانت فرصة كبيرة لكي يعتذر الأمريكيون ويرفعوا العقوبات الظالمة الجائرة عن إيران".

وتابع: "العقوبات لم تعرقل جهودنا لمكافحة تفشي فيروس كورونا".

جاءت هذه التصريحات بعد تلميح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء، إلى احتمال أن تفكر الولايات المتحدة في تخفيف العقوبات على إيران ودول أخرى للمساعدة في محاربة فيروس كورونا، دون تقديم أية إشارة ملموسة تدل على أنها تخطط لذلك.

وعكست التصريحات تحولاً في لهجة وزارة الخارجية الأمريكية التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب نهجها المتشدد فيما يتعلق بتخفيف العقوبات، حتى بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تخفيفها.

وفي تصريحات للصحفيين، شدد بومبيو على أن الإمدادات الإنسانية والطبية معفاة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق الذي أُبرِم عام 2015 للحد من برنامج طهران النووي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن العقوبات الأمريكية على النطاق الأوسع تردع الكثير من الشركات عن التجارة في المواد الإنسانية مع طهران.

وإيران واحدة من أشد الدول تضرراً بوباء كورونا.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن تعيد الولايات المتحدة تقييم موقفها بشأن تخفيف العقوبات، قال بومبيو في مؤتمر صحفي: "نحن نقيّم جميع سياساتنا باستمرار، لذا فإن الإجابة على السؤال هل سنعيد التفكير؟ بالطبع".

وعندما سُئل بومبيو السؤال نفسه في 20 مارس/آذار الجاري، اكتفى بالقول إن العقوبات الأمريكية لا تسري على المستلزمات الطبية وغيرها من السلع الإنسانية.

وتتبع إدارة ترمب سياسة "الضغوط القصوى"، في محاولة لإرغام إيران على كبح أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية.

واتهم وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة على تويتر بالتورط في "الإرهاب الطبي"، مما دفع المتحدثة باسم بومبيو مورغان أورتاجوس الاثنين، إلى أن تنسخ تغريدته وتقول: "كف عن الكذب٫ ليست العقوبات. إنه نظام الحكم".

وقالت ألمانيا إنها صدّرت مع فرنسا وبريطانيا معدات طبية إلى إيران في أول صفقة بموجب آلية تجارية أُبرِمت لمبادلة السلع الإنسانية والغذائية.

وكان بومبيو قد تعرض لانتقادات حادة بسبب موقف الإدارة الأمريكية بشأن العقوبات على إيران. وخلال الأسابيع القليلة الماضية شددت الولايات المتحدة مراراً العقوبات على طهران، لا سيما بوضع المزيد من العراقيل أساساً فيما يتعلق بتصدير النفط.