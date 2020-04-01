التقى وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عبر تقنية فيديوكونفرنس، أطباء يشرفون على معالجة مرضى مصابين بفيروس كورونا الجديد.

وأوضحت وزارة الصحة التركية في بيان، الأربعاء، أن الوزير قوجة، اطلع من الأطباء على الأوضاع الصحية للمصابين الذين يخضعون للعلاج في عدد من الولايات التركية.

وأضاف البيان أن قوجة شدد خلال اللقاء على أهمية الإسراع في علاج المصابين، مبيناً أن المعالجة المبكرة ستوقف تدهور الأوضاع الصحية للمرضى وستقيهم الانتقال إلى العناية المركزة.

وأشار قوجة إلى أن فيروس كورونا يهدد العالم وتركيا، مبيناً أن الأطباء يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ حياة المصابين بالفيروس.

وأردف قائلاً: "ندرك جيداً صعوبة التعامل مع الفيروس، ونعلم أن الأطباء يتعرضون للخطر من أجل إنقاذ حياة المصابين، وكلما أسرعنا في معالجة المرضى، استطعنا منع تدهور حالتهم الصحة وأوقفنا انتقالهم إلى العناية المركزة".

يذكر أن وزارة الصحة التركية أعلنت مساء الثلاثاء، تسجيل 46 وفاة جديدة، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 214.

وأوضحت الوزارة أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد، ارتفع إلى 13 ألفاً و531، بعد تسجيل 2704 حالة جديدة.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 854 ألف شخص في 199 دولة وإقليم، توفي منهم ما يزيد عن 42 ألفاً، وتعافى أكثر من 176 ألفاً.