أعلنت جامعة جون هوبكينز الأمريكية الأربعاء أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة تجاوز 4 آلاف، أي ارتفع بمقدار الضعف خلال 3 أيام.

وأفادت معطيات الجامعة أن 4076 شخصاً توفوا بالفيروس حتى الأربعاء منذ بداية الوباء.

وتجاوزت الولايات المتحدة جميع دول العالم في عدد الإصابات بأكثر من 185 ألف إصابة، كما تجاوزت الصين في حصيلة وفيات الفيروس.

من جانبه، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وفريق عمل البيت الأبيض لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، المواطنين، الاستعداد لـ"أسبوعين عصيبين للغاية" في مواجهة ذروة الوباء.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترمب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي له من البيت الأبيض فجر الأربعاء، حول آخر جهود مكافحة الفيروس.

"أسبوعين عصيبين"

وقال ترمب "سيكون الأسبوعان القادمان عصيبين للغاية، وسنبدأ برؤية النور في نهاية النفق كما قال خبراء"، مشيراً إلى أن الأعداد ستزداد بكثرة في هذه الفترة، مطالباً الأمريكيين بالصبر.

وأضاف أن "صبرنا سيُختبر، لكننا سنواجه هذا بعزم من حديد وعلى الأمريكيين أن يعملوا سوياً ويلتزموا بالإجراءات الوقائية خلال الـ30 يوماً المقبلة"، مضيفا أنها "مسألة حياة أو موت".

في سياق متصل، توقعت منسقة الاستجابة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في البيت الأبيض ديبورا بيركس، وفاة ما بين مئة ألف ومئتي ألف أمريكي جرّاء الإصابة بالفيروس.

وقالت الأربعاء إنه "يجري تقييم النماذج المختلفة وتطورات الأزمة وأعداد الإصابات والوفيات في الولايات المختلفة".

وتابعت "نقيّم تجارب الدول الأخرى والتطورات في إيطاليا الأكثر تضرراً، لنعرف ما قد نحتاج إليه في المستقبل لمكافحة التزايد في عدد الإصابات".

وأضافت أن "الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاعاً في معدلات الوفاة بالفيروس"، لافتة إلى أن الإجراءات المتبعة من شأنها أن تقلل من تلك الأعداد.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 854 ألف شخص في 199 دولة وإقليم، توفي منهم ما يزيد عن 42 ألفاً، وتعافى أكثر من 176 ألفاً.

وفي محاولة لمحاصرة الفيروس، أغلقت دول عديدة حدودها، وعلقت رحلات الطيران، وعطلت الدراسة، وفرض حظر تجول، وألغت فعاليات عديدة، ومنعت التجمعات العامة وأغلقت المساجد والكنائس.