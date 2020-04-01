سياسة
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"العفو الدولية" تطالب الهند بإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً في كشمير
أصدرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء، بياناً طالبت فيه الحكومة الهندية بإطلاق سراح من اعتُقِلوا بشكل تعسفي في كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، و عودة خدمات الاتصال والإنترنت بالمنطقة بعد فرض قيود عليها من قبل السلطات.
"العفو الدولية" تطالب الهند بإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً في كشمير
منظمة العفو الدولية تطالب الحكومة الهندية بإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً في إقليم "جامو وكشمير" / Reuters
1 أبريل 2020

طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة الهندية بإطلاق سراح من اعتُقِلوا بشكل تعسفي في كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

جاء ذلك حسب بيان صدر الثلاثاء، عن المنظمة الدولية التي أشارت فيه إلى عدم وجود شفافية لدى الحكومة الهندية في الإقليم المذكور.

وشددت المنظمة على ضرورة عودة خدمات الاتصال والإنترنت بالمنطقة بعد فرض قيود عليها من قبل السلطات. كما لفت البيان إلى أن تقييد خدمات الإنترنت والاعتقالات التعسفية المستمرة، من شأنهما رفع درجات القلق والذعر الناجمين عن تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وتابع: "من حق سكان المنطقة معرفة التهديدات المحدقة بهم بعد تفشي فيروس كورونا.. لذلك لا بد من عودة خدمات الإنترنت لطبيعتها".

وأفاد البيان بأن السجون بالمنطقة يوجد بها 1249 شخصاً بينهم 34 طفلاً، لم تُوجّه لهم أي اتهامات، مشدداً على ضرورة إطلاق سراحهم فوراً.

وأكّد البيان ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية حقوق مواطني الإقليم، وتمكينهم من حقهم في معرفة جميع التهديدات والمخاطر الناجمة عن انتشار الفيروس.

وفي 5 أغسطس/آب الماضي، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في منطقة "جامو وكشمير" وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيوداً على التجوال والاتصالات فيهما، وحجبت خدمة الإنترنت.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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